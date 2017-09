Odigrana 51 utakmica prvog dana takmičenja u "uličnoj košarci", najbolji očekuju vrijedne nagrade

Prvog takmičarskog dana, Sarajevo Tower S.ketch Street Basketball 2017, takmičenja u "uličnoj košarci" za osnovce i srednjoškolce, odigrana je 51 utakmica u grupnoj fazi.

Rezultati za učesnike do 9. razreda osnovne škole

Rezultati za učesnike do 2. razreda srednje škole

Rezultati za učesnike do 4. razreda srednje škole

Na turniru učestvuje 57 ekipa (228 školaraca) u tri konkurencije: do 9. razreda osnovne škole, do 2. razreda srednje škole, i do 4. razreda srednje škole.PRVO KOLO: KŠC Mejtaš - O.Š. Zajko Delić 9:7, O.Š. Safvet beg Bašagić 1 - O.Š. Silvije Strahimir Kranjčević 14:0, O.Š. Osman Nuri Hadžić - O.Š. Safvet beg Bašagić 2 15:0DRUGO KOLO: O.Š. Zajko Delić - O.Š. Safvet beg Bašagić 3 15:0, O.Š. Silvije Strahimir Kranjčević - O.Š. Grbavica 2 15:0, O.Š. Safvet beg Bašagić 2 - O.Š. Musa Ćazim Ćatić (kap. Vlašić) 0:15TREĆE KOLO: KŠC Mejtaš - O.Š. Safvet beg Bašagić 3 15:0, O.Š. Safvet beg Bašagić 1 - O.Š. Grbavica 2 15:0, O.Š. Osman Nuri Hadžić - O.Š. Musa Ćazim Ćatić (kap. Vlašić) 6:5PRVO KOLO: Četvrta Gimnazija Ilidža (kap. Hadžović) - Druga Gimnazija (kap. Bajramović) 5:11, Gazi Husrev begova medresa (kap. Hadžić) - Gimnazija Obala 2 2:3, Gimnazija Obala 1 - Srednja medicinska škola (kap. Klico) 9:8, Gimnazija Obala 5 - Druga Gimnazija (kap. Hodžić) 0:15, Gimnazija SSST 2 - Gimnazija Katolicki skolski centar "Sv.Josip" 0:13, Elektrotehnicka skola za energetiku (kap. Arslanagić) - Prva bosnjacka gimnazija (kap. Kulić) 4:3, Gimnazija Obala 4 - Gimnazija SSST 1 7:3DRUGO KOLO: Druga Gimnazija (kap. Bajramović) - Srednja ekonomska škola (kap. Ećimović) 12:5, Gimnazija Obala 2 - Prva bosnjacka gimnazija (kap. Lunja) 10:8Srednja medicinska škola (kap. Klico) - Prva bosnjacka gimnazija (kap. Imamović) 7:0Druga Gimnazija (kap. Hodžić) - Gazi Husrev begova medresa (kap. Šarić) 15:0Gimnazija Katolicki skolski centar "Sv.Josip" - Gimnazija Obala 3 6:5Elektrotehnicka skola za energetiku (kap. Arslanagić) - Gimnazija SSST 1 3:0Prva bosnjacka gimnazija (kap. Kulić) - Gimnazija Obala 4 3:9PRVO KOLO: Treća Gimnazija (kap. Kukuruzović) - Srednja ekonomska škola (kap. Velić) 1:12, Druga Gimnazija (kap. Vrce) - Međunarodna srednja škola (kap. Karavdić) 7:11, Četvrta Gimnazija Ilidža (kap. Ademović) - Elektrotehnička škola za energetiku (kap. Bećirević) 15:2, Treća Gimnazija (kap. Bajramović) - Srednja elektrotehnička škola (kap. Bašić) 15:0,Treća Gimnazija (kap. Panjeta) - Elektrotehnicka skola za energetiku (kap. Kahriman) 6:8, Druga Gimnazija (kap. Hadžiomerović) - Prva bosnjacka gimnazija (kap. Redžepović) 4:10, Gimnazija Obala 7 - Druga Gimnazija (kap. Sarić ) 2:15, Gazi Husrev begova medresa (kap. Bogilović) - Treća gimnazija (kap. Bektaš) 0:15, Međunarodna srednja škola (kap. Hasibović) - Peta gimnazija 3:15DRUGO KOLO: Srednja ekonomska škola (kap. Velić) - Prva gimnazija (kap. Maslar) 9:1, Međunarodna srednja škola (kap. Karavdić) - Gimnazija Obala 6 12:0, Elektrotehnička škola za energetiku (kap. Bećirević) - Tursko-bosanski Sarajevo koledž 2:4, Srednja elektrotehnička škola (kap. Bašić) - Srednja zubotehnicka skola (kap. Kosovac) 0:15, Elektrotehnicka skola za energetiku (kap. Kahriman) - Srednja elektrotehnička škola (kap. Hanjalić) 3:2, Prva bosnjacka gimnazija (kap. Redžepović) - Srednja elektrotehnička škola (kap. Čomor) 8:2, Druga Gimnazija (kap. Sarić) - Gazi Husrev begova medresa (kap. Hadrović) 15:0, Gazi Husrev begova medresa (kap. Bogilović) - Peta gimnazija 0:15, Treća gimnazija (kap. Bektaš) - Međunarodna srednja škola (kap. Hasibović) 6:2TREĆE KOLO: Treća Gimnazija (kap. Kukuruzović) - Prva gimnazija (kap. Maslar) 0:15, Druga Gimnazija (kap. Vrce) - Gimnazija Obala 6 15:0, Četvrta Gimnazija Ilidža (kap. Ademović) - Tursko-bosanski Sarajevo koledž 15:0, Treća Gimnazija (kap. Bajramović) - Srednja zubotehnicka skola (kap. Kosovac) 7:8, Treća Gimnazija (kap. Panjeta) - Srednja elektrotehnička škola (kap. Hanjalić) 7:1, Druga Gimnazija (kap. Hadžiomerović) - Srednja elektrotehnička škola (kap. Čomor) 2:5, Gimnazija Obala 7 - Gazi Husrev begova medresa (kap. Hadrović) 15:0, Gazi Husrev begova medresa (kap. Bogilović) - Međunarodna srednja škola (kap. Hasibović) 0:15, Treća gimnazija (kap. Bektaš) - Peta gimnazija 0:15Takmičenje se nastavlja u nedjelju, 17.09.2017. od 9:00 sati Podsjećamo da će se finalni mečevi u sve tri konkurencije odigrati u ponedjeljak, 18.09.2017. godine od 17:00 sati.Dječija sportska škola "Proacademia" i marketing agencija "B40", sedmu godinu za redom, organizuju projekat "S.ketch Street Basketball", turnir u "uličnoj košarci" za osnovce i srednjoškolce, a od 2015. godine pored Sarajeva, osnovci i srednjoškolci se takmiče i u Banja Luci (23.-24.09.2017.) i Mostaru.Najbolje ekipe u sve tri konkurencije i ove godine će osvojiti nagrade, koje su pripremili Sarajevo Tower, Juicy, i Bracom.Tokom sva tri dana takmičenja biće postavljen i dječiji košarkaški teren, tako da će i oni najmlađi imati priliku da se zabave na platou BBI Centra. Za dobro raspoloženje, uz kvalitetnu muziku i simpatične komentare, i ove godine brinuće se DJ Nane. U nedjelju u 18:00 sati na programu je "Eti cup - starih prijatelja".