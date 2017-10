U povodu ulaska proslavljene bh. košarkašice Razije Mujanović u Kuću slavnih Međunarodnog košarkaškog saveza (FIBA), danas je u SKPC Mejdan u Tuzli održan prijateljski meč između košarkaških klubova Jedinstvo i Željezničar.

Rezultat ove utakmice stavljen je u drugi plan, a Tuzla je na ovakav način odala priznanje priznatoj košarkašici.



Neposredno pred početak utakmice Mujanović su predstavnici brojnih sportskih društava iz BiH, ali i Košarkaškog saveza Srbije uručili poklone.



Svoje prve košarkaške korake Mujanović je napravila upravo u Jedinstvu, a u istom dresu ostvarila je i početak svog vrhunskog dijela karijere.



Sa mjesta na kojem je prije nešto više od tri decenije počela jedna izuzetno lijepa sportska priča Mujanović je kazala da osjeća neopisivu sreću.



"Drago mi je da sam ponovo sa tuzlanskom publikom, s ljudima koji su me bodrili tokom cijele moje karijere. Drago mi je da su došli kako bi podijelili skupa sa mnom sreću zbog ovog velikog priznanja", rekla je Mujanović za Klix.ba.



Na upit koja joj je najdraža utakmica koju je odigrala u Mejdanu, Mujanović je rekla da je svaka na poseban način imala svoje draži.



"Najveće zadovoljstvo mi je bilo igrati u Mejdanu kada je puna dvorana. To mi je davalo dodatnu snagu i uvijek sam davala maksimum od sebe. Koliko me publika podržavala, toliko sam nastojala njima da vratim pobjedama i dobrom igrom", dodala je ona.



Mujanović je u blistavoj karijeri četiri puta bila klupska prvakinja Evrope te tri puta najbolja igračica Starog kontinenta.



Po jednu evropsku titulu osvojila je s tuzlanskim Jedinstvom i španskom Valenciom te dvije s italijanskim Comom.



Kako je navedeno u FIBA-inom objašnjenju prilikom primanja Mujanović u Kuću slavnih, ova proslavljena košarkašica na Svjetskom prvenstvu u Maleziji 1990. godine potvrdila je status jedne od najboljih igračica na planeti, s više od 23 poena po meču.



Sa reprezentacijom bivše Jugoslavije bila je evropski, svjetski i olimpijski viceprvak da bi potom predvodila reprezentaciju Bosne i Hercegovine u prvom nastupu na Evropskom prvenstvu 1997. godine.



Košarkaški parket Mujanović je napustila 2007. godine, a iako je trenutno daleko od košarke nedavno je izjavila da je spremna da pomogne razvoju ovog sporta u BiH.



Kako nam je danas rekla, svojim prisustvom u bh. košarci otvorila bi se mnoga vrata koja su dosad bila zatvorena.



"Na osnovu mog dosadašnjeg iskustva u košarci, kontaktima s ljudima iz regije, Evrope i svijeta, mogla bih napraviti mnoge dobre stvari. Na takav način bih mogla pomoći bh. košarci", naglasila je Mujanović.



Mladim košarkašicama na kraju je poručila da trebaju trenirati više od drugih, kao i da nikada ne trebaju odustajati.



"Trebaju vjerovati u sebe i na kraju će se trud isplatiti", zaključila je Mujanović.