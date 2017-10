Portland Trail Blazersi su sinoć poraženi od Toronto Raptorsa rezultatom 99:85, a nastup za Blazerse je upisao bh. košarkaš Jusuf Nurkić.

Portland Trail Blazersi su sinoć poraženi od Toronto Raptorsa rezultatom 99:85, a nastup za Blazerse je upisao bh. košarkaš Jusuf Nurkić.

Prva četvrtina utakmice je završena neriješenim rezultatom 29:29, a u drugoj su Raptorsi odigrali odlično te postigli 25 poena, s tim da su Blazersima dopustili samo šest. Na poluvremenu su imali prednost 54:35.



Treća dionica je također pripala košarkašima Toronta koji su postigli 27 poena, jedan više od Portlanda. U posljednjoj dionici su nešto bolji bili Blazersi s postignuta 24 poena, dok su Raptorsi stali na 18. Ipak, dileme nije bilo, pobjeda je pripala Torontu rezultatom 99:85.







Raptorse je do trijumfa predvodio Demar DeRozan s 25 poena, dok je najbolji kod Blazersa bio Damian Lillard s 36 poena.



Nurkić je igrajući za Portland na parketu proveo 26 minuta, postigao je osam poena te upisao šest skokova, jednu asistenciju i jednu ukradenu loptu.



Ostali rezultati:



Boston Celtics - San Antonio Spurs 108:94

Miami Heat - Minnesota Timberwolves 122:125 (nakon produžetaka)

New York Knicks - Denver Nuggets 116:110

Houston Rockets - Philadelphia 76ers 107:115

Memphis Grizzlies - Charlotte Hornets 99:104

New Orleans Pelicans - Orlando Magic 99:115

Utah Jazz - Dallas Mavericks 104:99

Los Angeles Clippers - Golden State Warriors 113:141