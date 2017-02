Bh. košarkaš je sinoć debitovao za Portland Trail Blazerse, a u jednom od prvih intervjua je govorio o svojoj snazi, nadimcima, smislu za humor i očekivanjima od nastavka sezone.

Novinarku je zanimalo odakle potječe Jukina ogromna snaga.



"Sve je prirodno, radi se o hrani. Obično jedem prirodnu hranu iz Bosne i Hercegovine", otkrio je Nurkić.







Njegov otac je također krupan čovjek te je privukao veliku pažnju kada se pojavio na jednoj utakmici dok je Jusuf igrao za Denver Nuggetse.



"Definitvno, veliki je čovjek. Naslijedio sam to od njega. Trenutno ne može doći da me gleda, imam mlađeg brata koji ide u školu, ali mislim da će gledati kraj sezone", rekao je bh. košarkaš.



On ima nekoliko nadimaka, ali saigrač C.J. McCollum nije spreman da ga zove Bosnian Beast. Jusufu je svejedno kako će mu se obraćati u novom klubu.



"Svejedno, Nurk, Jusuf, kako god im je lakše. Nemam problem s tim", kazao je Nurkić.



Sjajni košarkaš je poznat po smislu za humor, ali je zasad u novoj sredini oprezan.



"Šaljivdžija sam, ali kad dođete u novi tim, želite provjeriti ko voli šale, a ko ne", dodao je Juka.



Košarkaš Portlanda Evan Turner se navodno najbolje odijeva, ali je i Jusuf privukao pažnju svojim izgledom.



"Dečko iz Chicaga je elegantan. Nisam u trci, izaberem nešto što mi se sviđa. Ne pokušavam se takmičiti", jasan je bio Nurkić.



On vjeruje da će biti koristan svojoj ekipi.



"Kada pogledate tim i te momke, nemaju old school 'velikog čovjeka', a ja sam upravo to. Pokušat ću se uklopiti savršeno", rekao je između ostalog Nurkić.