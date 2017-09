Njemačka je napravila senzaciju i u osmini finala Eurobasketa je savladala Francusku rezultatom 84:81.

Francuzi us od početka vodili, no Nijemci im nisu dozvoljavali da se odlijepe na značajniju razliku.



U posljednjoj dionici igre Njemačka je najprije stigla d izjednačenja, a potom i do prvog vodstva na utakmici (58:56) osam minuta prije kraja susreta.



Njemačka je došla na plus sedam (72:65) tri minute prije kraja, a kada su dvije minute prije kraja otišli na devet poena razlike bilo je jasno da ćemo dobiti prvo iznenađenje u nokaut fazi Eurobasketa.



Fournier je serijom koševa uveo meč u uzbudljivu završnicu, a De Colo je promašio šut u posljednjoj sekundi za produžetak.



Theis je postigao 22 poena za Njemačku, dok je Fournier ubacio 27 za Francusku.