Nenad Marković s Iberostar Tenerifama osvojio pehar

Iberostar Tenerife, španski košarkaški klub koji s klupe vodi Nenad Marković, osvojio je u nedjelju Interkontinentalni kup FIBA-e.

U ključnom dvoboju slavili su protiv tima iz Venecuele Guaros De Lare rezultatom 76:71. Tenerife su tako dodali još jedan trofej u svoje vitrine, a Marković je na najbolji mogući način potvrdio svoj dolazak.



Nakon meča bivši selektor bh. reprezentacije bio je sretan.



''Pripremali smo se za ovaj meč, ali i na neuobičajnu igru protivnika i protiv drugačije košarke. No, ono čega će se ljudi u konačnici sjećati je ekipa koja je osvojila trofej, a to smo mi. Mislim da smo to i zaslužili. Igrali smo bolje, premda nismo igrali košarku koju smo htjeli igrati'', kazao je Marković.



Dodao je kako se u prvom poluvremenu nisu mogli prilagoditi igri protivnika.



''Bili smo nervozni u prvom dijelu, nismo se mogli prilagoditi njihovoj čudnoj obrani. Zbog toga ranije nismo riješili utakmicu'', dodao je Marković.



Tenerife će tako s puno optimizma i samopouzdanja ući novu sezonu španske lige koja počinje uskoro.



Također, za Tenerife igra i kapiten bh. reprezentacije Adin Vrabac (23) koji je nedavno prešao u redove španskog kluba iz beogradskog Partizana. Došao je na preporuku Markovića koji ga je trenirao u mlađim kategorijama.