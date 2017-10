Bh. košarkaš Mirza Teletović postigao je osam poena u porazu Milwaukee Bucksa od Dallas Mavericksa rezultatom 106:104 u prvoj predsezonskoj utakmici uoči nove NBA sezone.

Ekipa Milwaukeeja bolje je otvorila meč te na samom početku stigla u prednost 12:9, da bi onda uslijedila puno bolja serija Dallasa koji je veoma brzo imao čak deset poena razlike.



Tu prednost održavali su sve do poluvremena, gdje su na pauzu u posljednjim sekundama otišli s tri koša razlike. Odlična utakmica se nastavila, a na kraju treće četvrtine ekipa Mirze Teletovića imala je prednost od čak devet poena razlike koju ipak nije uspjela sačuvati do kraja meča te je rezultat u neizvjesnoj utakmici bio 106:104.







Teletović je na parketu proveo 19 minuta igre, a za to vrijeme uspio je ubaciti osam poena uz polovičan udarac za tri poena. Imao je sedam uhvaćenih lopti kojima je dodao i dvije asistencije.