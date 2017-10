Mahmutović: Razo, spavaš li mirno, ja sam poslao aplikaciju za Kuću slavnih

Harun Mahmutović: Laž da je nikad niko nije zvao Razu da radi u Savezu (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Nekadašnji generalni sekretar Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine Harun Mahmutović oglasio se nakon što je najbolja bh. sportašica svih vremena Razija Mujanović kritikovala savez.

Naime, Mujanović je prilikom gostovanja na Face TV-u izjavila kako joj je Mahmutović nakon jedne verbalne rasprave tražio 100.000 KM za mjesto u Savezu.



"Postojao je konflikt između mene i Mahmutovića. Otišla sam jednom prilikom u Savez da pitam zašto nemamo žensku 'A' selekciju. Ipak, u toj cijeloj situaciji on se jako unervozio i naljutio zašto sam to pitala, kao da je mislio da time ja tražim svoje mjesto u Savezu. Tako da je tu bio verbalni duel između njega i mene, a on mi je tada rekao da nije problem, da donesem 100.000 KM i izaberem mjesto u Savezu", rekla je Razija.



Mahmutović je u svom obraćanju prvo čestitao Razi na prijemu u kuću slavnih.



"Rezultati koje je postigla pokazuju da je bila jedna od najvećih košarkašica Evrope svih vremena. A kakav je čovjek pokazuje njena lažna izjava da joj je neko tražio pare da bi radila u KSBiH i laž da je nikad niko nije zvao da radi u savezu. Da sam joj nudio da radi u savezu, da se zajedno borimo za žensku košarku i da joj nikada nisam tražio nikakve pare može potvrditi Mara Lakić koja je bila prisutna na sastanku u prostorijama saveza. Za razliku od Raze, Mara Lakić se prihvatila posla i zajedno smo gradili žensku košarku koja je iznjedrila sjajne mlade košarkašice koje će nositi reprezentaciju idućih godina. Kako to da pored svih bivših reprezentativaca i reprezentativki koji su u mom mandatu bili dio reprezentativnih selekcija nikome nisam tražio pare, već samo Razi? Ili su možda svi oni plaćali da budu u savezu? A baš sam imao mjeru kad sam tražio pare da je zaposlim - 100.000 KM. Pa nisam joj nudio da bude direktor BH Telecoma ili Elektroprivrede. Ne znam može li Raza mirno spavati, jer ja sam čovjek koji je pokrenuo inicijativu i poslao aplikaciju da bude primljena u FIBA Kuću slavnih? I bez obzira na to kakav je Raza čovjek, spava li mirno, drago mi je da je primljena u Kuću slavnih, nije mi žao što sam pokrenuo priču da dobije zasluženo sportsko priznanje. I opet bih uradio isto. A zašto Raze nema u Jedinstvu, u Kantonalnom savezu Tuzle ili Sarajeva, BiH savezu, niti u bilo kojem klubu sve ove godine... neka sjedne i razmisli... A joj ne zamjeram, halal joj bilo. Nek je živa i zdrava još sto godina", napisao je Mahmutović na svom Facebook profilu.



Podsjetimo, Mujanović je 30. septembra u Ženevi primljena u košarkašku Kuću slavnih i tako dobila zasluženo priznanje.