Lojo: BiH ne treba strahovati za budućnost ženske košarke

Selektor ženske juniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Goran Lojo zadovoljan je nastupom svojih izabranica na Evropskom prvenstvu za igračice do 18 godina u Mađarskoj.

Mlade bh. košarkašice na kraju su osvojile 12. mjesto, ali su ostvarile prvobitni cilj, a to je opstanak u A-diviziji.



"Ispale su velesile poput Grčke, Turske i Litvanije. BiH ostaje među 16 najboljih i to je najveća satisfakcija za trud i rad u proteklih mjesec i po. Sve djevojke su dale svoj maksimum. Iako smo nastupali s najmlađom ekipom na prvenstvu uspjeli smo to nadoknaditi borbenošću i zalaganjem od prve do zadnje minute na svakoj utakmici", kazao je Lojo.



"Dobili smo širinu u igri što ranije nije bio slučaj. Čak tri igračice su u Top-20 na listi strijelaca a ono što me posebno raduje je da čak njih sedam može i sljedeće godine nastupati u ovoj selekciji. Znači okosnica tima je tu", dodao je.



Selektor bh. tima smatra da BiH ne treba strahovati za budućnost kada je u pitanju ženska košarka.



"Igračice su pokazale da dolazi jedna nova generacija mladih košarkašica koje sse ravnopravno mogu suprotstaviti svim favorizovanim protivnicima", naglasio je Lojo.