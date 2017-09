Legendarni Bogdan Tanjević objavio kraj trenerske karijere

Foto: EPA-EFE

Legendarni trener Bogdan Tanjević (70) objavio je da odlazi s klupe reprezentacije svoje rodne Crne Gore te završava karijeru.

"Posebnu zahvalnost dugujemo mu za angažman u posljednje tri godine tokom kojih je dao veliki doprinos uspostavljanju sistema u trenerskoj organizaciji, kao i rezultatima A reprezentacije te mlađih reprezentativnih selekcija. Sa zadovoljstvom želimo upoznati javnost da će Tanjević ostati na čelu trenerske organizacije i sa te pozicije doprinijeti daljnjoj afirmaciji crnogorske košarke te edukaciji mladih crnogorskih trenera", piše u saopćenju crnogorskog saveza.



Podsjetimo, Tanjević je davne 1979. kao mladi stručnjak odveo sarajevsku Bosnu do naslova evropskog prvaka, a od klubova je kasnije vodio Juve Casertu, Trieste, Olimpiju Milano, Limoges, Budućnost, ASVEL, Virtus Bolognu i Fenerbahče, ali puno veće uspjehe ostvarivao je kao selektor.



Naime, prvo je 1981. Jugoslaviju odveo do srebra na Evropskom prvenstvu, zatim 1999. italijansku reprezentaciju do senzacionalne titule evropskog prvaka, a prije sedam godina je s Turskom na Svjetskom prvenstvu dogurao do finala protiv Amerikanaca.