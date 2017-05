Jedanaest godina nakon svog debitantskog nastupa u dresu Cleveland Cavaliersa, LeBron James sinoć je postao najbolji strijelac svih vremena u mečevima playoffa sjevernoameričke NBA lige.

Košarkaš Cleveland Cavaliersa preuzeo je prvo mjesto na listi najboljih strijelaca playoffa nakon što je sinoć u finalu istočne konferencije protiv Bostona postigao 35 poena, te na listi najboljih strijelaca prestigao velikog Micheala Jordana koji je taj rekord držao 19 godina.James je u mečevima doigravanja ubacio 5.989 poena, dok je Jordan tokom svoje veličanstvene karijere upisao 5.987 poena, prenosi NBA.com. James je ovaj učinak postigao u 212. utakmici playoffa, a Jordan je to učinio nakon 179 mečeva.1. LeBron James 5.989 poena2. Michael Jordan 5.9873. Kareem Abdul-Jabbar 5.7624. Kobe Bryant 5.6405. Shaquille O’Neal 5.2506. Tim Duncan 5.1727. Karl Malone 4.7618. Jerry West 4.4579. Tony Parker 4.01210. Larry Bird 3.897Prije sinoćnjeg meča protiv Bostona, James je izjavio da će mu biti velika čast kada prestigne Jordana u ovoj kategoriji, ali da to ne određuje ''ko je on kao igrač''."Uvijek sam govorio, kada god me povežu sa nekom od velikana, pogotovo kada je u pitanju najveći od najvećih, meni je to velika čast. To je nagrada za sve ono što sam učinio u ovom sportu", izjavio je James.On je već igrao u više NBA finala od Jordana, ali ''His Airness'' i dalje vodi u mnogim kategorijama.Jordan je osvojio šest a James tri titule prvaka, pet nagrada za najvrednijeg igrača (MVP) u rukama su Jordana, dok James ima četiri. Jordan je u karijeri deset puta bio najbolji strijelac regularnog dijela sezone, a James jedan put.James je na trećem mjestu u kategoriji asistencija u playoffu, odmah iza Magica Johnsona i Johna Stocktona. Drugi je u kategoriji ukradenih lopti, iza Scottieja Pippena.