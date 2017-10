Košarkaški savez BiH je danas u svojim prostorijama održao prijem, odnosno svečanu konferenciju za medije u čast legendarne bh. košarkašice Razije Mujanović, koja je nedavno primljena u FIBA-inu Kuću slavnih. Prisutnim medijima su se osim Mujanović obratili potpredsjednik KSBiH Sejo Bukva te član Upravnog odbora KSBiH i član boarda FIBA-e Mirsad Džonlagić.

Košarkaški savez BiH je danas u svojim prostorijama održao prijem, odnosno svečanu konferenciju za medije u čast legendarne bh. košarkašice Razije Mujanović, koja je nedavno primljena u FIBA-inu Kuću slavnih. Prisutnim medijima su se osim Mujanović obratili potpredsjednik KSBiH Sejo Bukva te član Upravnog odbora KSBiH i član boarda FIBA-e Mirsad Džonlagić.

Sejo Bukva (Foto: Harun Muminović/Klix.ba)

Razija Mujanović (Foto: Harun Muminović/Klix.ba)

Mirsad Džonlagić (Foto: Harun Muminović/Klix.ba)

"Ovo je izuzetno veliko priznanje i čast za KSBiH, a kada je riječ o značaju za Raziju Mujanović, to je teško i opisati. Radi se o prestižnom, značajnom i rijetkom priznanju kada su sportašice u pitanju. Žao nam je što Razija sada ne može aktivno participirati kada je igranje u pitanju te sve ono što je prikazala u Evropi i svijetu, što ju je proslavilo, prikazati i nama ovdje u BiH i pomogne našim reprezentativkama da ostvare dobre rezultate. Ipak, nadam se da će biti prostora i načina da to učini na drugi način. Čestitam Razi i želim joj sve najbolje", izjavio je Džonlagić koji je u ime KSBiH predao zahvalnicu Razi Mujanović.Potom se novinarima obratio i Bukva."Trebamo svi biti ponosni što imamo ovakvu veličinu u Kući slavnih. Možda smo malo i zakasnili s ovim, ali smo morali uskladiti obaveze kako bismo priredili prijem te da joj se zahvalimo što predstavlja našu malu državi. Razi želim da bude dio naše priče te da na osnovu toga dobijemo nove talente u ženskoj košarci. Od srca joj čestitam, došla je tamo gdje joj je mjesto", rekao je Bukva."Zahvaljujem se KSBiH, malo mi je žao što ove čestitke malo kasno stižu, jer sam ja u Ženevi predstavljala BiH i KSBiH, ali nema veze, nikad nije kasno, bitno je da je stigla. U budućnosti moramo praviti pozitivne priče, zaboraviti ono što je bilo i prošlo, trebamo krenuti ispočetka i okrenuti se ka budućnosti bh. košarke", kazala je Mujanović.Novinare je zanimalo da li će ona dobiti neku funkciju u KSBiH."Želim da se sve smiri, ali sam oduvijek na raspolaganju Savezu da pomognem razvoj košarke u BiH. Bilo bi mi drago da se sutra pojavi neka nova Raza te da budu rezultati na nivou na koji sam navikla", dodala je naša legendarna košarkašica.O ovom je govorio i Bukva."Nemamo puno ovakvih veličina da bismo ih odricali. Savez je u teškoj situaciji, to znate, ali bi bilo dobro da u njemu ima što više košarkaša i košarkašica. Kad pogledamo region, u savezima su uglavnom bivši igrači. Ko god želi da se uključi i pomogne, vrata su mu otvorena. Mislim da treba prekinuti prepucavanja i otvoriti novo poglavlje. Otvoren sam za razgovor o tome kako i u kojem segmentu se Raza može uključiti i pomoći svima nama u KSBiH", riječi su potpredsjednika našeg Saveza.Svoj komentar na novinarsko pitanje dao je i Džonlagić."U ovakvim trenucima se ne treba govoriti o teškoćama u kojima se nalazi sport, ali država ne brine o sportistima niti im pruža podršku. Novca ne da ima malo, nego ga nema nimalo. KSBiH je u izuzetno teškoj situaciji, a svaki projekt je praktično nemoguć. Treba nam pomoć da spasimo KSBiH i prisilimo one koji vode državu da sportu poklone više pažnje. To je ograničavajući faktor za bilo kakav angažman, a pogotovo angažman nekoga iz Kuće slavnih", istakao je Džonlagić.Mujanović je trenutno daleko od košarke, ali je spremna da pomogne razvoju ovog sporta u BiH."Živim u Sarajevu, daleko sam od košarke i nikad me niko nije kontaktirao da pomognem, bilo na klupskom ili reprezentativnom nivou. Nisam osoba koja se nameće, pa sam ostala po strani", dodala je Mujanović.