Košarkaški savez BiH: Vujošević ima odriješene ruke u izboru stručnog štaba

Duško Vujošević (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Upravni odbor Košarkaškog saveza BiH oglasio se danas saopštenjem za javnost povodom javnog iznošenja stavova selektora Duška Vujoševića i doskorašnjeg člana stručnog štaba Josipa Pandže.

Upravni odbor Košarkaškog saveza BiH oglasio se danas saopštenjem za javnost povodom javnog iznošenja stavova selektora Duška Vujoševića i doskorašnjeg člana stručnog štaba Josipa Pandže.

"Znatno podmlađena reprezentacija Bosne i Hercegovine i bez dotadašnjih nosilaca igre ostvarila je svojim nastupima u pretkvalifikacijama izuzetan uspjeh i omogućila da se naš tim nađe u potpuno novom sistemu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Ovaj nesumnjivo veliki uspjeh ostvaren je pod sjajnim vodstvom iskusnog i renomiranog selektora Vujoševića kao i uz predan rad svih članova stručnog štaba u izuzetno teškim okolnostima. Svoje zadovoljstvo nismo krili niti mi niti javnost Bosne i Hercegovine. Podrška na koju je naišla naša reprezentacija je bila podstrek za ostvarenje ovog izuzetnog rezultata ali i obaveza da se nastavi putem i na način koji je i doveo do ovog rezultata koji predstavlja i veliko iznenađenje. Selektor Vujošević je imao potpuno odriješene ruke u izboru stručnog tima koji je radio, a i koji će raditi sa reprezentacijom", poručili su iz Saveza.



Podsjetili su da je stručni tim sastavljen na način da su svi članovi imali svoju zadaću.



"Mi ovim putem izražavamo zahvalnost i čestitke svakom pojedincu koji je svojim radom omogućio naš nastup u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Posebno ističemo pravo, isključivo, selektora da bez posebnih objašnjenja formira svoj tim koji je bio i koji će biti u svojoj ulozi u predstojećim utakmicama. Slobodno iznošenje svojih stavova pa i kritičkih tonova koji su se tim povodom mogli pročitati nije nešto što nama u ovom trenutku treba, i ne samo u ovom trenutku, te stoga smatramo da su oni nepotrebni, ne zbog skrivanja nekih neučinkovitih detalja od javnosti, nego prije svega zbog izgradnje povjerenja i uz to kulta reprezentacije. Bilo je i drugih načina da se eventualno različiti pogledi na bilo koji segment u funkcioniranju stručnog štaba prezentiraju na sastancima ovog tijela i na taj način usaglase stavovi", stoji u saopćenju.



Ovom prilikom Savez je pozvao sve članove radnih tijela pa i stručnog štaba da ne koriste javnu scenu za razmjenu mišljenja pogotovo onu koja neće pomoći u kreiranju pozitivne atmosfere.



"Naglašavamo još jednom da je isključivo pravo selektora da bez uticaja bilo koga pa i bez obaveze da objašnjava bilo čije uključenje ili izostavljanje u rad stručnog tima. Naš cilj je uspjeh u predstojećim kvalifikacijama i to susretima sa najvećim evropskim selekcijama. Vjerujemo da će naši vjerni navijači uživati u Sarajevu, Zenici i Tuzli i da ćemo uspjeti u ostvarenju našeg cilja. Očekujemo angažman svakog pojedinca od članova stručnog tima, igrača , rukovodilaca pa i državnih institucija da stvorimo preduvjete i zacrtane planove za daljnju afirmaciju košarke u BiH", poručili su iz KSBiH.