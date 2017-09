Košarkaška reprezentacija Srbije pobijedila je u Istanbulu u četvrtfinalu Eurobasketa selekciju Italije rezultatom 83:65 i plasirala se u polufinale.

Košarkaška reprezentacija Srbije pobijedila je u Istanbulu u četvrtfinalu Eurobasketa selekciju Italije rezultatom 83:65 i plasirala se u polufinale.

Ekipa Ettorea Messine je do četvrtfinala briljirala u odbrani i svoje protivnike je uglavnom limitirala na samo 63,2 poena. Ipak, večeras im to nije pošlo za rukom pa su doživjeli poraz sličan kao onaj tri sedmice prije početka prvenstva kada su savladani od istog protivnika rezultatom 65:73.



Italijani su dobro ušli u utakmicu i nakon pet minuta igre zadržali su Srbiju na svega dva poena. Ipak, ekipa Aleksandra Đorđevića se tada probudila i prvu četvrtinu nakon preokreta okončala s vodstvo od koša razlike.



Srbija je potom odlično odigrala drugu četvrtinu. Posebno je raspoložen bio Marjanović, a na odmor su otišli s već velikih 11 poena razlike.



Treća četvrtina je bila u potpunosti izjednačena i u posljednju dionicu ušlo se s velikom prednosti Srbije.



Nije Srbija do kraja odstupala od svoje igre ni najmanje pa je moglo početi veliko slavlje zbog plasmana u polufinale.



Najefikasniji u redovima Srbije bio je Bogdanović s 22 poena, dok je Mačvan postigao 13.



Kod Italije najbolji je bio Belinelli sa 18 ubačenih poena.



Srbija će u polufinalu Eurobasketa u petak od 20:30 sati igrati protiv Rusije.