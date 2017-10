U Srednjoj školi Busovača održana je konferencija za medije na kojoj je najuspješniji busovački sportski kolektiv KK Busovača iskazao svoja očekivanja od predstojeće sezone te službeno predstavio nove garniture dresova, a prisutnima su se obratili predsjednik kluba Nikica Petrović te treneri Josip Križanović i Nenad Marić.

U Srednjoj školi Busovača održana je konferencija za medije na kojoj je najuspješniji busovački sportski kolektiv KK Busovača iskazao svoja očekivanja od predstojeće sezone te službeno predstavio nove garniture dresova, a prisutnima su se obratili predsjednik kluba Nikica Petrović te treneri Josip Križanović i Nenad Marić.

"KK Busovača u svojoj bogatoj historiji ostvario je iznimno dobre rezultate. Na nekim od njih, a prije svega na natjecanju u svim dobnim kategorijama, mogu nam pozavidjeti i mnogo veći klubovi od našeg, posebno oni koji dolaze iz većih i ekonomskih jačih gradova. I ove godine, uz pomoć svih razina vlasti te uz pomoć naših gospodarstvenika i drugih prijatelja kluba, takmičit ćemo se u svim uzrasnim kategorijama", izjavio je predsjednik kluba Nikica Petrović.



Trener seniorske ekipe Josip Križanović osvrnuo se na igrački kadar istaknuvši da i ove godine busovački klub u Prvoj ligi Herceg-Bosne sudjeluje s jednom od najmlađih ekipa, ali ekipom koja je godinu dana iskusnija i koja će pokušati napasti play-off takmičenja.



"U ovoj sezoni imamo i nekoliko pojačanja. To su dosta mladi i perspektivni igrači. Od njih svakako vrijedi spomenuti Benjamina Mašića, koji je prošle igrao za HOKK Vitez, Zlatana Tepića iz KK Kakanj i Adema Gadžića iz Zenice. Uz to, poseban iskorak očekujemo od naših igrača koji su dulje u klubu, misleći prije svega na Denisa Milinovića, Vildana Hodžića i Ivana Babića", kazao je trener Križanović te dodao:



"U klubu smo ponosni na naš igrački kadar i podmladak iz Škole košarke, a uz to i na igrače iz okolnih gradova koji su prepoznali kvalitetan rad našeg kluba i koji dolaze svoju karijeru graditi kroz igranje i treniranje u busovačkom klubu".



KK Busovača prvu utakmicu u okviru predstojeće sezone Košarkaškog saveza Herceg-Bosne odigrat će u nedjelju, 22. oktobra 2017. godine, s početkom u 17 sati.