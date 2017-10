KK Bosna Royal protiv Vršca u prvom kolu ABA 2 lige

Košarkaši sarajevske Bosne Royal danas počinju nastup u regionalnoj ABA 2 ligi, a prvu utakmicu Studenti će igrati na domaćem terenu protiv ekipe Vršca.

Sarajlije su novu sezonu počele nastupom u prvom kolu kvalifikacija u FIBA Ligi prvaka, gdje su u dva meča poraženi od njemačkog Ludwigsburga. Bosna Royal se sada prevashodno okreće domaćem prvenstvu i ABA 2 ligi, a osim toga nastupat će u Europa kupu i Kupu BiH.Trener Bosne Royal Aleksandar Damjanović očekuje tešku sezonu te naglašava da je Vršac renomirana ekipa s odličnim mladim igračima, tako da će u Skenderiji biti odigran dinamičan meč dviju mladih ekipa."Vršac je mlada i talentovana ekipa. Njihove igrače krasi trčanje i odičan šut s vanjskih pozicija. Nas također krasi mladost, tako da ćemo morati biti spremni da im odgovorimo na najbolji način. Mislim da će to biti odlična utakmica u kojoj će publika moći uživati", rekao je Damjanović za Fenu.Dodao je da Bosnu kroz cijelu sezonu očekuje težak raspored, zbog čega će od igrača zahtijevati da se koncentrišu samo na narednu utakmicu da ne bi došlo do preopterećenja."Izuzev dva iskusna igrača, u ekipi imamo mlade košarkaše kojima će ova sezona biti odlična prilika za sazrijevanje i dokazivanje. Raspored je težak, ali pokušat ćemo napredovati korak po korak da ne bi došlo do preopterećenja. Nama je svaka utakmica bitna i tako ćemo se postaviti i spremati", objasnio je Damjanović.Utakmica Bosna Royal – Vršac će biti odigrana danas u 18 sati u sarajevskoj Skenderiji.Drugi bh. predstavnik, mostarski Zrinjski, u prvom kolu, 11. oktobra gostovat će ekipi Splita. Drugo kolo takmičenja donijet će derbi predstavnika BiH Bosne Royal i Zrinjskog, a taj meč na rasporedu je 17. oktobra u Mostaru.