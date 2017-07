Juniorska košarkaška reprezentacija BiH danas igra protiv Latvije

Juniorska košarkaška reprezentacija BiH na U18 Eurobasketu u Slovačkoj danas igra 3. kolo u grupi D protiv Latvije.

Izabranici Borisa Džidića tako će pokušati doći do trećeg trijumfa. Bh. juniori su nakon senzacionalne pobjede u prvom kolu protiv Francuske (66:65) savladali i Slovačku rezultatom 73:68.



Pomoćni trener u našem timu Dino Repeša nije krio zadovoljstvo, ali je istakao da ima mjesta za poboljšanja.



"Zadovoljni smo bodovnim statusom u ovom trenutku u grupi s četiri boda i maksimalne dvije pobjede. Međutim, svjesni smo da moramo puno toga popraviti.

Odbranom možemo biti zadovoljni, jer u prosjeku primamo 66,5 poena, a igrali smo protiv dvije izrazito napadačke ekipe. Čeka nas Latvija, neugodna i napadačka ekipa. No, idemo na pobjedu da bismo dobili što lakšeg protivnika te osigurali prvo mjesto u grup", izjavio je Repeša.



I reprezentativac Emir Čerkezović je optimista.



''Moramo ispraviti greške kako bismo se što bolje pripremili za naredne utakmice u kojima neće biti mjesta ni za one najmanje. Spremni ćemo dočekati susret s Latvijom. Pobjeda bi nam olakšala posao u nastavku takmičenja'', kazao je Čerkezović.



Sani Čampara igra sjajno i bit će glavna uzdanica bh. stručnom štabu. Također, bh. selekcija uz Grčku, Španiju i Tursku jedina ima stopostotan učinak na Eurobasketu.



Latvija je u dosadašnje dvije utakmice upisala pobjedu protiv Slovačke i poraz u okršaju s Francuskom. Ako bh. selekcija zadrži prvo mjesto u grupi D, igrat će protiv četvrtoplasirane reprezentacije u grupi C, a trenutno je na toj poziciji Slovenija.



Utakmica BiH - Latvija igra se danas od 13:30 sati.