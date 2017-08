Juniori danas u osmini finala Eurobasketa protiv Slovenije, Džidić traži maksimum od igrača

Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine će u osmini finala Evropskog prvenstva koje se održava u Slovačkoj danas igrati protiv selekcije Slovenije.

Izabranici Borisa Džidića zauzeli su drugo mjesto u grupi D. Pobijedili su Francuze i Slovake, dok su u trećem kolu poraženi od Latvije. S druge strane, Slovenci su u trećem kolu bili bolji od Finaca, a prethodno su doživjeli poraze od Grčke i Litvanije te su bili treći u grupi C.



Selektor bh. tima Boris Džidić smatra kako je uzrok poraza od Latvije neočekivano loše otvaranje utakmice.



''To je bila najlošija utakmica na prvenstvu i jedna od najlošijih otkako smo na okupu. Kasnije je trebalo puno energije da stignemo rezultat, potrošili smo se i to se vidjelo na kraju. Nismo imali snage da utakmicu, kao protiv Slovačke, okrenemo u svoju korist'', istakao je šef državnog bh. tima.



Za Slovence kaže kako se radi o izuzetno poznatom rivalu.



''Promijenjen je termin odigravanja ovog meča. Ako se ne postavimo maksimalno, onda ne možemo biti favoriti. Dakako, Slovence dobro poznajemo. Bilo je iznenađujućih rezultata na prvenstvu, a pokazalo se da su ekipe koje više žele pobjedu u prednosti nad ostalima'', podvukao je Džidić.



Meč osmine finala između BiH i Slovenije igra se u srijedu u Bratislavi od 13:30 sati.