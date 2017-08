Foto: FIBA

Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras je u Slovačkoj u četvrtfinalu Eurobasketa uvjerljivo poražena od selekcije Srbije rezultatom 50:82.

Naši košarkaši dobro su ušli u meč i nakon dvije minute igre imali su vodstvo od pet koševa razlike. Ipak, tada se košarkaši Srbije bude te do kraja prve četvrtine i preokreću prednost.



U nastavku očajna igra naših košarkaša, a posebno u skakačkom segmentu gdje je totalnu dominaciju imao srbijanski košarkaš Pecarski sa sedam skokova. Ni Čamparinih 14 poena nije bilo dovoljno pa je Srbija na odmor otišla s velikom prednošću od 13 poena razlike.



Treća četvrtina donijela je totalni raspad naše odbrane pa su srbijanski košarkaši uspjeli da postignu 24 poena i povećaju prednost upravo na 24 koša razlike.







Do kraja meča prednost se samo povećavala pa je naša reprezentacija zabilježila uvjerljiv poraz od 32 poena razlike.



Najefikasniji u bh. selekciji bio je Čampara s 24 poena, dok su se kod Srbije istakli Matić s 12 postignutih koševa i Pecarski s 10 skokova.



Našu selekciju već sutra od 15:45 sati očekuje duel s Italijom u razigravanju za poziciju od 5. do 8. mjesta na Eurobasketu. Italijani su danas rezultatom 60:72 poraženi od Litvanije, koje će također sutra u polufinalu odmjeriti snage sa Srbijom.