Josip Pandža: Nemamo plan i viziju za razvoj košarke

Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je šesto mjesto na nedavno okončanom Evropskom prvenstvu u turskom Samsunu, s generacijom bh. košarkaša 1998. godište i mlađi. Godinu dana ranije generacija košarkaša BiH rođenih 1999. osvojila je prvenstvo Evrope u Litvaniji te zlatnu medalju na olimpijadi mladih u Gruziji i ostvarila najveće košarkaške uspjehe BiH u tom sportu.

Josip Pandža (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Košarkaški strateg koji je u dva navrata s klupe vodio mlade košarkaške nade BiH Josip Pandža smatra da konstantno ostvarivanje dobrih rezultata u omladinskim kategorijama ukazuje na veliki košarkaški potencijal Bosne i Hercegovine, koji treba njegovati da bi pokazao svoj puni potencijal.



"Neki od naših mladih košarkaša napreduju brže, a neki sporije. Neki su pogodili izbor sredine, dok neki nisu. Uvijek im govorim da mogu doći do svog cilja, a na tom putu će prepreka biti više ili manje. Sve je to individualno, ali uporni u sportu uspijevaju. Nadam se da će ovi naši momci biti uporni jer potencijala sigurno imaju. Nadam se da ćemo u budućnosti iz ove generacije imati bar tri seniorska reprezentativca", rekao je Pandža u razgovoru za Fenu.



Na evropskom prvenstvu u Turskoj selekcija BiH je na putu do medalje u četvrtfinalu zaustavila reprezentacija Francuske, ekipa koja se potom okitila titulom prvaka. Pandža je nakon prvenstva imao samo riječi hvale za svoje košarkaše, koji su na terenu ostavili "srce i dušu" kako bi došli do željenog rezultata.



"Našim nastupom na prvenstvu u Turskoj sam jako zadovoljan. Ponašanje i borbenost svih momaka su bili na vrlo visokom nivou i ja im ovim putem čestitam i zahvaljujem. Dali smo sve od sebe, nismo se predavali u utakmicama u kojima smo gubili i ponosan sam na to", rekao je mladi strateg.



Ocijenio je proteklu godinu u bh. košarci neuspješnijom od 2015., te naglasio da za je za napredak košarke u BiH treba učiniti mnogo toga, ali da trenutno košarkaške vizije za to nema.



"Definitivno je 2016. u usporedbi s godinom prije manje uspješna. Međutim, 2015. je bila nestvarno dobra, iznad realnosti, tako da ovu godinu ne možemo ocijeniti lošom. Ipak, za napredak košarke u BiH potrebno je što prije vratiti državnu ligu mladih, uvesti takmičenja u košarci u osnovnim i srednjim školama, kao što je slučaj i zakonska obaveza u Litvaniji. Potrebno je podmladiti druge i treće seniorske košarkaške lige koje su postale poligon za rekreaciju starijih igrača. Naš veliki problem je što nemamo plan i viziju za razvoj košarke", objasnio je trener KK Kakanj.



Osvrnuo se i na seniorsku reprezentaciju BiH koja nije uspjela ostvariti plasman na evropsko prvenstvo u kvalifikacijskoj grupi s Rusijom i Švedskom.



"Imali smo dosta tešku grupu, ostvarili dvije pobjede i taj rezultat u košarkaškom smislu je dobar. Neuspjeh je što nam se gubi kult reprezentacije. Igrači na klupi su nezadovoljni što ne igraju, oni koji igraju su nezadovoljni što nemaju dovoljno lopti i to sve gubi smisao. U reprezentaciji trebaju biti samo oni igrači kojima je čast što su tu, makar led nosili. Tada će i rezultat lakše i brže doći", podvukao je Pandža i dodao da bi na klupi reprezentacije uvijek dao šansu domaćem treneru ispred "stranca".



Pandža već nekoliko sezona uspješno vodi ekipu prošlosezonskog viceprvaka BiH Kaknja, u kojem se osjeća dobro i nada se da će i u narodnom periodu biti dio razvojnog projekta tog kluba.



"Kakanj je novo ime u bh. košarci. To je mala sredina sa stabilnim financijama, odličnim ljudskim odnosima i punom dvoranom. Jako sam zadovoljan što sam dio tog projekta. Ambicije kluba su da okupljaju sve talentirane igrače iz bliže okolice te da se drže pri vrhu Premier lige BiH. Zbog dobrih rezultata seniora mladi u Kaknju se upisuju u ovaj sport i to sve ima smisla", naglašava Pandža.



Svakodnevno prati nastupe bh. košarkaša u NBA ligi Mirze Teletovića i Jusufa Nurkića, a smatra da su oni pravo "bogatstvo" naše zemlje te najbolji način za popularizaciju i omasovljenje košarke u osnovnim i srednjim školama BiH.