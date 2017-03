Jose Calderon bio član Golden Statea 80 minuta i zaradio 415.000 dolara

Foto: EPA

Kako zaraditi 415.000 dolara za samo 80 minuta? Pitajte Josea Calderona.

Kako zaraditi 415.000 dolara za samo 80 minuta? Pitajte Josea Calderona.

Španski košarkaš je nedavno raskinuo ugovor sa Los Angeles Lakersima kako bi potpisao kao slobodan igrač za Golden State Warriorse.



No, dan prije nego je trebao potpisati ugovor, Kevin Durant je povrijedio koljeno na susretu protiv Washingtona i s obzirom da je njegov povratak na parket neizvijestan do kraja ove sezone, Warriorsi su morali dovesti igrača na njegovoj poziciji.



Odlučili su se za iskusnog Matta Barnesa, a da bi napravili mjesto za njega morali su saopćiti Calderonu da za njega ipak neće biti mjesta u ekipi.



No, da bi ispali fer prema njemu, odlučili su potpisati ugovor sa njim, pa ga samo 80 minuta kasnije i službeno otpustiti, a ekipa iz Oaklanda mu je odmah isplatila 415.000 dolara.



"Otkupio je svoj ugovor od Lakersa kako bi došao kod nas. Imao je i drugih ponuda, ali je izabrao nas i na ovaj način smo mu se odužili", rekao je trener Warriorsa Steve Kerr.



Vodstvo NBA lige je danas objavilo kako će Calderon zbog specifične situacije ipak imati pravo potpisati za novi klub i moći igrati u playoffu, a očekuje se da Španac potpiše za Atlanta Hawkse.