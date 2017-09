Jokić objasnio svoju odluku: Osjećao sam se prazno, trebao mi je odmor

Foto: EPA-EFE

Nikola Jokić nedavno je potvrdio da je nakon finalne utakmice Eurobasketa u kojoj je Srbija poražena od Slovenije, dobio na stotine poruka u kojem su mu srbijanski navijači iskazivali mržnju.

U javnosti se pojavio snimak u kojem je ovaj košarkaš objasnio odluku da odbije igrati za reprezentaciju na nedavno završenom Eurobasketu, a kako kaže, nakon Olimpijskih igara osjećao se 'prazno'.



"Znao sam da neću igrati za reprezentaciju poslije osvajanja srebra na Olimpijskim igrama jer sam bio potpuno 'prazan'. To je bio vrhunac moje karijere, nešto što se teško može objasniti. Olimpijske igre, nacinonalni tim, Srbija, himna, dres... Nakon toga sam se vratio i pomislio da opet moram sve ispočetka. Tu sam se osjetio umorno i ispražnjeno, znao sam da moram da uzmem slobodno kako bih se oporavio, radio na svom tijelu i pripremio na što bolji način za sljedeću sezonu", rekao je Jokić.



Nakon toga, rekao je da mu je bilo teško čitati brojne kritike koje su konstantno dolazile.



"Poslije poraza u finalu Eurobasketa dobio sam mnogo poruka i iznenadio sam se koliko su one zapravo bile loše. Ljudi su takvi - kada jednu godinu ne igrate za reprezentaciju, nazivaju vas izdajicama i slično. To je ono što ja mislim", rekao je košarkaš Denvera.



Jokić je također dodao kako je u teretani morao raditi neke nove stvari koje do sada nikada nije radio, te da je svoje tijelo počeo posmatrati kao alat kako bi igrao što bolje.