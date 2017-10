John Wall otvoreno: Najbolji sam playmaker u istočnoj konferenciji i to ću pokazati

Foto: EPA-EFE

Ekipa Washington Wizardsa ima velike ambicije za sljedeću NBA sezonu, a dva najbolja igrača ove ekipe Bradley Beal i John Wall smatraju da je njihova ekipa najjača u istočnoj konferenciji.

Beal kaže kako osjeća da je Washington najbolja ekipa u njihovoj konferenciji.



"Osjećam da smo najbolji tim na Istoku, stvarno to osjećam pred početak nove sezone", rekao je Beal, a potom objasno zašto bi se Wizardsi bolje nosili s Cavaliersima, nego što su to radili igrači Celticsa.



"Volimo da igramo protiv njih, što da ne? Rekao sam to, nekim iz Clevelanda se to nije sviđalo, ali ja sam se tako osjećao. Nije to nikakvo nepoštovanje prema njima, posebno ne iz razloga što su tri puta igrali u velikom finalu. Mislim da smo sada mi tim koji će drugi imati želju da pobijede, ali na terenu moramo pokazati koliko smo u stvarnosti dobri", rekao je Beal.



Nakon njega, njegov saigrač John Wall kaže kako sebe vidi kao najboljeg playmakera u istočnoj konferenciji.



"Osjećam da sam najbolji playmaker u istočnoj konferenciji - možda ljudi nisu imali toliko prilike da me gledaju na nacionalnoj televiziji prošle sezone, ali ove hoće. Želim da uđem u diskusiju za MVP-a sezone, a moja očekivanja su visoka", rekao je ovaj košarkaš.



Washington je u noći s ponedjeljka na utorak slavio protiv kineskog Goshana rezultatom 126:96.