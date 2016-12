U 15. kolu regionalne ABA lige bosanskohercegovački predstavnik Igokea slavila je protiv Karpoša na domaćem terenu rezultatom 79:71.

Igokea je odigrala odlično prvo poluvrijeme koje je okončala vodstvom 50:34, a do početka posljednje četvrtine povećala je razliku za tri poena, odnosno na ukupno 19 poena.U posljednjoj dionici došlo je do opuštanja pa je Karpoš stigao do minusa od samo šest poena (77:71) u posljednjoj minuti. Ipak, Igokea nije dozvolila potpuni povratak i slavila je rezultatom 79:71.Igokeu je predvodio Mićović sa 20 poena, a uz njega su dvocifreni učinak imali Mahković (13) i Fortenberry (12). Na drugoj strani Perry je ubacio 17, a Trajkovski 16 poena.U izjavi nakon utakmice trener Igokee Dragan Bajić istakao je da nije zadovoljan kako je njegov tim odigrao posljednju četvrtinu, jer je pobjeda stigla pod znak pitanja."Sa većim dijelom utakmice mogu biti zadovoljan, čak smo možda i rano došli do velike prednosti što je dovelo do pada koncentracije, ali ja kao trener neću dozvoliti da se ovakve stvari dešavaju, da se od sigurnog rezultata neke stvari dovode u pitanje", poručio je Bajić.