Igokea doživjela četvrti poraz na gostovanju kod Zadra

Košarkaši Igokee doživjeli su četvrti poraz u ABA ligi, a oni su na gostujućem terenu poraženi od Zadra u prvom meču sedmog kola rezultatom 82:76.

Ovo je za Zadar bila prva pobjeda na domaćem terenu, a ranije su doživjeli poraze od Partizana i Cedevite, dok je Igokea ostala na jednoj gostujućoj pobjedi uz tri poraza.



U veoma izjednačenoj prvoj četvrtini bolja je bila domaća ekipa koja je nakon prvih deset minuta imala dva poena prednosti, da bi nakon toga Igokea zaigrala puno bolje, a na početku druge četvrtine imali su čak i osam poena razlike. Ipak, domaći igrači su do poluvremena spustili prednost bh. ekipe na dva poena razlike i s prednošću Igokee od 42:40 se otišlo na odmor.



Sredinom treće četvrtine Igokea je opet imala deset poena prednosti (45:55), ali su nakon toga totalno izgubili kompas i domaća ekipa kontrolisala je meč do samog kraja. Prvo su u posljednjem napadu treće četvrtine stigli do prednosti, a onda su istu do kraja meča sačuvali i upisali pobjedu.



Kod domaćih najefikasniji je bio Luka Božić koji je na kraju imao double-double učinak sa 19 poena i deset skokova, dok je Vuk Radivojević kod Igokee ubacio 16 poena kojima je dodao četiri skoka i šest asistencija.