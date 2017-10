Himki nadigrao Zvezdu, Olympiakos slavio u Tel Avivu, Barca izgubila, Real pobijedio

Današnjim utakmicama počelo je treće kolo Eurolige, a ukupno su odigrana četiri meča.

Himki je dočekao Crvenu zvezdu i opravdao je ulogu favorita slavivši rezultatom 85:78.Rusku ekipu do pobjede je vodio James Anderson sa 24 poena, dok je Aleksej Šved ubacio 18 poena. Na drugoj strani Milko Bjelica je ubacio 15 poena.U najuzbuljivijem meču dana Olympiakos je slavio u gostima kod Maccabija u Tel Avivu rezultatom 69:68.Grčki klub je do pobjede predvodio Georgios Printezis sa 21 poenom, dok je na drugoj strani Norris Cole ubacio 22 poena, ali je promašio šut za pobjedu.Barcelona je izgubila kod kuće od Žalgirisa rezultatom 81:75. Litvanski tim je do pobjede vodio Vasilije Micić sa 20 poena, dok je za Barcu Adam Hanga ubacio 19 poena.Real Madrid je u uzbudljivom meču savladao Milano rezultatom 100:90 na krilima fenomenalnog Luke Dončića (27 poena, 8 skokova, 5 asistancija). Na drugoj strani Goudelock i Gudaitis su ubacili po 20 poena.