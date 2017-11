Aktuelni prvaci NBA lige Golden State Warriors sinoć su na svom terenu savladali Minnesotu Timberwolves rezultatom 115:101 i tako upisali petu uzastopnu pobjedu u ovom prvenstvu.

Aktuelni prvaci NBA lige Golden State Warriors sinoć su na svom terenu savladali Minnesotu Timberwolves rezultatom 115:101 i tako upisali petu uzastopnu pobjedu u ovom prvenstvu.

U veoma otvorenom meču ključna je bila treća četvrtina, gdje je Golden State od minimalnog zaostatka stigao do čak 19 poena prednosti, a u posljednjoj dionici samo su potvrdili dominaciju i na kraju upisali devetu pobjedu.Najefikasniji igrač u pobjedničkoj ekipi bio je Klay Thompson koji je ubacio 28 poena, dok je Wiggins kod gostiju postigao 17.Ekipa Miamija upisala je gostujuću pobjedu protiv Phoenixa rezultatom 126:115, a do pobjede su ih vodili Dragić s 29 poena i Whiteside koji je ubacio 23. U Sunsima je najefikasniji igrač bio Booker koji je meč završio sa 30 ubačenih poena.Boston je na svom terenu savladao Los Angeles Lakerse, a Celticsi su već u prvoj četvrtini sjajno otvorili meč i stigli do prednosti od čak 17 poena razlike. Domaći su u drugoj dionici imali 20 poena prednosti, da bi Lakersi pred poluvrijeme dodali u brzinu više i gotovo anulirali prednost Bostona.Do kraja meča gosti su pokušali stići do preokreta, ali pri rezultatu 89:86 Boston je još jednom zaigrao sjajno i na kraju slavio rezultatom 107:96.Detroit - Indiana 114:97Orlando - New York 112:99