Košarkaška reprezentacija Srbije je savladala u veoma uzbudljivom meču selekciju Latvije u prvom kolu grupe D na Eurobasketu rezultatom 92:82.

Latvija se, predvođena Kristapsom Porzingisom, pokazala kao izuzetno nezgodan protivnik, no na kraju nije uspjela doći do pobjede.



Selekcija koju sa klupe predvodi Aleksandar Đorđević je prvu ozbiljniju prednost imala u trećoj četvrtini (62:54), koju je riješila u svoju korist rezultatom 20:13, te se u posljednjih deset minuta ušlo s prednošću naših istočnih susjeda rezultatom 65:60.



U posljednjoj dionici igre Srbija je sačuvala prednost sve do tri minute prije kraja susreta kada je Latvija trojkom Porzingisa stigla u prednost 75:73, ali Srbija zatim pravi seriju 7:0 nakon čega se njihovi rivali nisu uspjeli vratiti.



Bogdan Bogdanović je predvodio strijelce Srbije sa 30 poena, dok je Dairis Bertans ubacio 23 poena za Latviju.