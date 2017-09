U drugom kolu grupe D na Eurobasketu Rusija je u veoma uzbudljivom finišu savladala Srbiju rezultatom 75:72.

Srbija je nakon prve četvrtine imala prednost 21:18, no Rusi su preokrenuli i na poluvremenu su vodili rezultatom 40:39.



U trećoj četvrtini igra Srbije nije bila na nivou, te su u posljednjih deset minuta susreta Rusi ušli s prednošću od 58:52.



Četiri minute prije kraja susreta Kurbanov je pogodio za velikih devet razlike (70:61), što je bilo nedostižno za Đorđevićeve izabranike. Pet sekundi prije kraja Srbija je imala napad za izjednačenje, no Rusi su uspjeli faulirati Bogdanovića prije nego je šutirao trojku 2,5 sekunde prije kraja meča.



Najbolji igrač Srbije je promašio oba slobodna bacanja i Rusija je slavila rezultatom 75:72.



Rusiju je do pobjede predvodio Šved sa 22 poena, dok su u redovima Srbije Bogdanović i Marjanović postigli po 19 poena.