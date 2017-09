U drugom kolu grupe D na Evropskom prvenstvu Latvija je pregazila Belgiju rezultatom 92:64.

Belgija je nakon prvih deset minuta meča imala prednost 25:24, no to je bilo sve što je rival selekcije BiH u kvalifikacijama za SP 2019. uspio napraviti na meču.



Latvija je u preostale tri četvrtine na krilima fenomenalnog Kristapsa Porzingisa ubrzo stekla dvocifrenu prednost koja se iz minute u minutu povećavala za konačnih plus 28 (92:64).



Porzingis je susret završio sa 27 poena, koliko je ubacio i Timma. Na drugoj strani Hervelle je ubacio 12 poena.