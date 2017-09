Eurobasket: Belgija u posljednjih pet minuta uspjela slomiti otpor Velike Britanije

Foto: EPA

U prvom susretu grupe D Belgija je savladala Veliku Britaniju rezultatom 103:90.

U prvom susretu grupe D Belgija je savladala Veliku Britaniju rezultatom 103:90.

U veoma uzbudljivom susretu u kojem su obje ekipe igrale run and gun košarku tokom prvih 35 minuta susreta obje ekipe su se smjenjivale u vodstvu, a potom je sredinom posljednje dionice igre Belgija otišla na plus deset (84:74) i nakon toga je susret bio odlučen.



Belgijance su do pobjede predvodili fenomenalni De Zeeuw (21) i Van Rossom (19), a još tri igrača su ubacila dvocifreni broj poena - Gillet (17), Tabu (18) i Salumu (10).



U redovima Velike Britanije četiri igrača su ubacila više od deset poena, a najviše je ubacio Olaseni (21).