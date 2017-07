Džidić uoči utakmice s Francuzima: Nećemo se obrukati, čvrsta odbrana nam daje šanse

Muška juniorska košarkaška reprezentacija BiH danas započinje takmičenje na Evropskom prvenstvu u Slovačkoj, a prvi protivnik je Francuska. Tim povodom se oglasio selektor našeg tima Boris Džidić.

"Prva utakmica na EP s Francuzima je specifična po tome što i nama i njima nedostaju bitni igrači. Mislim da smo u većem hendikepu zbog izostanka Muse, Mutića i Kočića. Većina njihovih igrača igra za isti klub, tako da su puno bolje uigrani nego naši momci koji su zajedno tek mjesec dana", izjavio je Džidić.On dobro poznaje igru Francuske, a poznati su mu i načini koji naš tim mogu učiniti konkurentnim."Francuzi vole tranziciju, primarnu i sekundarnu, kao i da su skakački jaki. To su neke osnove i zadaci koje trebamo što bolje iskontrolisati i postaviti kontroliranu igru pet na pet, gdje nam šanse rastu", rekao je selektor.Dolazak Njegoša Sikiraša u reprezentaciju mnogo znači za tim."Dolazak Sikiraša ima pozitivnih i negativnih stvari. Pozitivno je to što donosi kvalitet, širino i iskustvo, dok je negativno to što će mu trebati nekoliko utakmica da uđe u naše sisteme odbrane i napada. Međutim. on ima kapacitet da to brzo savlada. Tek tada će doći do izražaja ono što smo radili", kazao je Džidić.Navijači BiH možda neće gledati lijepu košarku, ali će zasigurno vidjeti veliku borbu na parketu."Košarka možda neće biti lepršava, ovisit ćemo o odbrani. Dok budemo igrali čvrstu odbranu, imamo šanse protiv većine ekipa. Kada to ne bude slučaj, imat ćemo problema. S pravom se nadamo da u grupi možemo igrati sa svakom ekipom u grupi. Čeka nas jako dobra utakmica s Francuszima, nećemo se obrukati te ćemo biti na ponos svim našim navijačima koji će nas pratiti putem YouTubea", završio je Džidić.Utakmica između Francuske i BiH počinje u 15:45 sati, a prenos možete pratiti na YouTubeu