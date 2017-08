Džidić: Dostojno ćemo predstaviti BiH u utakmici sa Srbijom

Foto: FIBA

Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak će u četvrtfinalu Eurobasketa u Slovačkoj igrati sa selekcijom Srbije.

Selektor bh. košarkaša Boris Džidić čestitao je svojim igračima na pobjedi protiv Slovenije.



"Čestitam svojim igračima na pobjedi protiv Slovenije. Pogotovo na način na koji smo to uradili jer smo u posljednjih pet minuta napravili seriju 14:0, okrenuli utakmicu i pobijedili. Ne izgleda to najljepše za naše navijače, ali nije prvi put da ovo radimo. Tako smo okrenuli rezultat i protiv Francuske, slavili smo protiv Slovačke. To pokazuje da ova ekipa ima jaku mentalnu snagu i da je fizički spremna da odgovori svih 40 minuta", rekao je Džidić.



Naš selektor se osvrnuo na predstojeći meč sa Srbijom.



"Izrazito su jako ekipa i rekao bih da nema izrazitih favorita. Blagu prednost bih prepustio njima, a ja uvijek kažem mojim igračima da se postave tako da protivnik mora izaći na teren i dobro oznojiti svoj dres. Očekuje nas zanimljiva utakmica. Dosta momaka se zna između sebe i nema tu mnogo tajni. Odlučivat će detalji, voljni momenat, skok te neforsirane greške i izgubljene lopte. Pozivam naše navijače da nas podrže jer mislim da će biti dobra utakmica i nadam se da ćemo dostojno predstaviti BiH u tom meču'', podvukao je Džidić.



Susret između Bosne i Hercegovine i Srbije igra se u petak s početkom od 20:15 sati.