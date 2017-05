Džidić, Bodiroga i Srna novi selektori omladinskih reprezentacija BiH

Upravni odbor Košarkaškog saveza BiH je na prijedlog Stručnog savjeta imenovao selektore omladinskih muških košarkaških reprezentacija za predstojeća evropska prvenstva.

Upravni odbor Košarkaškog saveza BiH je na prijedlog Stručnog savjeta imenovao selektore omladinskih muških košarkaških reprezentacija za predstojeća evropska prvenstva.

Odlukom UO KSBiH, U18 reprezentaciju BiH će voditi Boris Džidić, selektor U16 reprezentacije će biti Dejan Bodiroga, dok će U14 državni tim predvoditi Bakir Srna.



Juniorska reprezentacija će učestvovati na Evropskoom prvenstvu A divizije, koje se igra u slovačkom Piestanu od 29. jula do 6. augusta. Naš tim je u grupi s Francuskom, Latvijom i Slovačkom.



Kadeti će nastupiti na Evropskom prvenstvu B divizije u Bugarskoj, koje se održava od 10. do 19. augusta u Sofiji. Bh. košarkaši su u gurpi C s Češkom, Mađarskom, Slovačkom, Norveškom i Irskom.



Pioniri će ovog ljeta igrati međunarodne turnire.