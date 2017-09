Dušku Vujoševiću amputiran prst lijeve noge

Foto: Arhiv/Klix.ba

Selektoru košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dušku Vujoševiću danas je amputiran gangrenozni prst lijeve noge.

Selektoru košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dušku Vujoševiću danas je amputiran gangrenozni prst lijeve noge.

Operacija je izvršena danas na Kliničkom centru u Beogradu, a selektor je iz bolničke postelje poručio kako se osjeća dobro.



"Cjelokupan trud ljekara koji su me liječili do sada je dao određeni rezultat. Upala je bila sanirana i lokalizovana, ali ne izliječena. Na lijevoj nozi, na domalom prstu je ostao gangrenozni proces i kako bi bio umanjen rizik od eventualnih komplikacija, danas je urađena amputacija tog prsta. To ne remeti ni mehaniku ni statiku. Zahvat je radio profesor Laza Davidović na Kliničkom centru. Danas sam primljen i odmah je urađena amputacija. Očekuje se da će oporavak trajati koliko je uobičajeno za ovakve slučajeve. Ono što je sigurno jeste da neću moći učestvovati na trenerskom seminaru KSBiH koji je zakazan za 13. oktobar. Ja se osjećam dobro i očekujem da će oporavak ići po planu. Očekujem da ću voditi bh. reprezentaciju u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2019. godine", poručio je Vujošević.



Podsjetimo, Vujošević je prst povrijedio na gostovanju u Slovačkoj u pretkvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo te zbog toga nije vodio ekipu u posljednjem kolu u Armeniji.