Divizija B: Kadetska reprezentacija BiH slavila protiv Irske

Timur Krupalija (Foto: FIBA)

Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je treću pobjedu na Evropskom prvenstvu divizije B nakon što je pobijedila selekciju Irske u 4. kolu rezultatom 97:71.

Irska je bila bolja u prvoj četvrtini koju je upisala rezultatom 21:17. Nakon toga, naš tim je preuzeo prednost koju je povećavao do kraja meča i do konačne pobjede.



Najbolji strijelac našeg tima bio je Kondić s 19 postignutih poena, a pratio ga je Radak sa 14 poena.



Naš tim je prethodno upisao pobjede protiv Slovačke i Norveške te izgubila od Češke, a u posljednjem, 5. kolu grupe C igrat će sutra od 19:30 sati protiv Mađarske.



Bh. kadeti su trenutno sa sedam osvojenih bodova drugi u grupi C iza Češke koja ima osam bodova. Na trećem mjestu je Mađarska koja također ima sedam bodova. Četvrta je Irska sa šest bodova, dok Slovačka i Norveška imaju po četiri boda.



U četvrtfinale putuju po dvije najbolje selekcije iz četiri grupe, dok će trećeplasirani i četvrtoplasirani tim putovati u borbu za plasman od devetog do 16. mjesta. Preostali timovi će se boriti za plasman od 17. do 24. mjesta.



Najbolje tri selekcije Evropskog prvenstva divizije B putuju u diviziju A.