CSKA tijesno slavila protiv Žalgirisa, Barcelona ubjedljiva protiv Olympiakosa

U posljednjim utakmicama 5. kola Eurolige Barcelona je na domaćem terenu ubjedljivo savladala Olympiakos (73:51), CSKA Moskva je kao domaćin pobijedila Žalgiris (94:91), dok je Unicaja u gostima bila bolja od Anadolu Efesa (79:74).

U posljednjim utakmicama 5. kola Eurolige Barcelona je na domaćem terenu ubjedljivo savladala Olympiakos (73:51), CSKA Moskva je kao domaćin pobijedila Žalgiris (94:91), dok je Unicaja u gostima bila bolja od Anadolu Efesa (79:74).

Barcelonu je do pobjede vodila odlična saradnja cijelog tima, a to najbolje pokazuje podatak da je samo Victor Claver ostao bez postignutog poena, dok su samo Kevin Seraphin i Pierre Oriola poena imali dvocifren učinak s tim da su i oni brojali tek do 13, odnosno 11 ubačenih poena.U redovima grčkog tima jedino je dvocifren bio Ioannis Papapetrou koji je ubacio skromnih 11 poena.Za razliku od meča u Barceloni, meč u Moskvi je ponudio nekoliko odličnih individualnih predstava. Will Clybrun s 26 i sjajni Nando de Colo s 25 poena i 10 asistencija nosili su CSKA do pobjede, a prvo ime litvanskog tima bio je Vasilije Micić s 20 poena.Unicaja je do pobjede protiv Efesa došla zahvaljujući impresivnoj predstavi u posljednjoj četvrtini u koju je ušla sa šest poena zaostatka (59:53). Čak tri igrača Unicaje dijele mjesto najboljeg strijelca tima u ovom meču, a to su Ray McCallum, Dragan Milosavljević i Giorgi Shermadini koji su postigli po 13 poena. Prvo ime domaćeg tima bio je Vladimir Štimac sa 17 ubačenih poena.Anadolu je upisao i peti poraz u isto toliko odigranih kola, dok je Unicaja prekinula crni niz bez pobjede koji je obilježen s tri poraza.