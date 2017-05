Sinoć je održana draft lutrija nakon koje smo dobili poredak prvih 14 timova koji će birati igrače na draftu 22. juna u Brooklynu.

Najvjerovatniji poredak igrača

U bubnju su se našli klubovi koji nisu izborili play-off ove sezone, a najviše sreće imao je Boston.Tačnije, prvi pick pripao je Brooklyn Netsima, ali on je u tradeu iz 2013. godine u kojem su u Netse došli Paul Pierce i Kevin Garnett pripao Boston Celticsima. Zanimljivo, prvi put nakon Detroita 2003. godine ekipa koja je u finalu Istoka dobila je jedan od prva tri picka na draftu.Drugi će na ovogodišnjem draftu birati Los Angeles Lakersi koji su imali dosta sreće. U slučaju da nisu dobili jedan od prva tri picka, umjesto njih bi ove godine birala Philadelphia. No, iduće godine njihov pick sto posto ide Philadelphiji.Ovo je treća uzastopna godina da Lakersi dobijaju drugi pick. Još jedna zanimljivost - ovo je prvi put u historiji da dvije najveće franšize NBA lige, Celticsi i Lakersi, imaju prva dva picka.Philadelphia će birati kao treća i to ne svojim pickom. Kao treći je izvučen Sacramento, ali je taj izbor pripao 76ersima zbog tradea prije dvije godine u kojem je Phila imala pravo zamijeniti ove godine svoj pick sa Kingsima. Tako će Sixersi birati treći, a Kingsi peti.Kao četvrti će birati Phoenix, koji je najveći gubitnik lutrije. Sunsi su imali drugi najgori omjer i, samim tim, drugu najveću šansu za prvi pick, a birat će tek kao četvrti.Što se tiče igrača koji će biti birani, najvjerovatnije će kao prvi pick biti izabran Markelle Fultz, a iza bi trebali slijediti Lonzo Ball, Josh Jackson, Jayson Tatum, De'Aaron Fox, Jonathan Isaac, Malik Monk, Dennis Smith Jr.,...Konačni poredak biranja na draftu u prvoj rundi 22. juna izgleda ovako:1. Boston Celtics (od Netsa)2. Los Angeles Lakers3. Philadelphia 76ers (od Kingsa)4. Phoenix Suns5. Sacramento Kings (od Sixersa)6. Orlando Magic7. Minnesota Timberwolves8. New York Knicks9. Dallas Mavericks10. Sacramento Kings (od Pelicansa)11. Charlotte Hornets12. Detroit Pistons13. Denver Nuggets14. Miami Heat15. Portland Trail Blazers16. Chicago Bulls17. Milwaukee Bucks18. Indiana Pacers19. Atlanta Hawks20. Portland Trail Blazers (od Grizzliesa, preko Nuggetsa)21. Oklahoma City Thunder22. Brooklyn Nets (od Wizardsa)23. Toronto Raptors (od Clippersa)24. Utah Jazz25. Orlando Magic (od Raptorsa)26. Portland Trail Blazers (od Cavaliersa)27. Brooklyn Nets (od Celticsa)28. Los Angeles Lakers (od Rocketsa)29. San Antonio Spurs30. Utah Jazz (od Warriorsa)