Bertomeu: Prvak ABA lige putuje u Euroligu, Final Four 2017. ostaje u Istanbulu

Foto: EPA

Prvi čovjek Eurolige Jordi Bertomeu u izjavi za ruski R-Sport kazao je da će prvak ABA lige imati automatski plasman u Euroligu.

Bertomeu je dodao da se format Eurolige neće mijenjati u narednih pet do 10 godina te da će Istanbul ostati domaćin Final Foura naredne godine uprkos haotičnoj situaciji u Turskoj.



"Sljedeće godine će u Euroligi nastupati 11 timova sa 'A' licencom te pobjednici Eurokupa, VTB lige ABA lige, njemačke i španske lige. Neće biti specijalnih pozivnica, a format takmičenja se neće mijenjati u narednih pet do 10 godina što znači da neće doći do proširenja na 24 tima kako se pisalo", kazao je Bertomeu.



Potvrdio je da će Final Four biti odigran u Istanbulu, a kao primjer prijetnje od terorističkih napada naveo je i Berlin.



"Slična situacija bila je u Berlinu, ali smo tamo održali završnicu. U Istanbulu će narednog maja biti Final Four. Nažalost, takav je svijet u kojem živimo i ne možemo ništa učiniti, ali ne možemo posustati zbog pritiska od terorizma. Moramo biti jaki i držati se svojih principa i programa", dodao je Bertomeu.