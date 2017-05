Upravni odbor Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine danas je u Sarajevu održao vanrednu sjednicu, a potom i konferenciju za medije gdje je generalni sekretar KSBiH Dubravko Barbarić u ime svih članova UO poslao apel državnim organima.

"Već godinu radim volonterski, patriotski i ne stidim se svega onoga što je urađeno. Stanje naše košarke je pred kolapsom", počeo je dramatično Barbarić, a onda je riječ imao Sejo Bukva, potpredsjednik KSBiH.



"Prošlu sezonu imali smo devet reprezentativnih selekcija i za svih devet selekcija UO je osigurao dobre uslove. Poslovali smo pozitivno u 2016. godini. Radili smo od srca, jednoglasno i kao jedan tim. U ovu godinu smo ušli s puno ambicija te smo pokrenuli šest selekcija mlađih kategorija. Pokrenuli smo U14 reprezentaciju koja nije bila u praksi da bismo zaustavili odliv djece u druge reprezentacije. Izbor selektora protekao je jednoglasno i izabrali smo možda najbolje rješenje. Upravni odbor dobio je pohvalu i od FIBA-e. Od 2014. do 2017. godine bh. reprezentacija najviše je napredovala u mlađim kategorijama", istakao je Bukva.



Barbarić je potom rekao da je u KSBiH ušla SIPA i Tužiteljstvo BiH zajedno s Poreznom upravom i Finansijskom policijom.



"KSBiH nije djelovao u skladu po zakonu i to je nešto što smo naslijedili iz prošlosti. Ništa u prošlosti nije se radilo u skladu sa zakonom. Ipak, ne bih se previše osvrtao na to, tužiteljstvo će to utvrditi. Porezne uprave su sa svojim inspekcijama došle do poražavajućih podataka o tome koja su dugovanja saveza na ime neplaćenih poreza. Dužni smo 650.000 KM PDV-a za protekli period, od čega 150.000 otpada na kamatu. Federalna PU utvrdila je da je KSBiH u ovom trenutku dužan 445.000 KM, od čega je 132.000 KM samo kamata. Time se Košarkaški savez našao u nezavidnoj poziciji. Mene je dočekao dug od milion i 400.000 KM. Naš dug je udvostručen. Naš dug na osnovu poreza po različitim osnovama iznosi milion i 200.000 KM. Kako imamo godišnji porez od 1,5 do 1,7 miliona KM, onda vrlo jasno mogu reći da je KSBiH pred stečajem. U ovom procesu KSBiH može zatražiti reprogram dugovanja, ali s obzirom na naše prihode, mi te reprograme ne bismo mogli ispoštovati već na početku. Ovo je najbolji mogući način i apel da kažemo da zaista očekujemo da se država uključi u nešto što je državno", ističe Barbarić.



Direktor KSBiH istakao je da očekuje maksimalnu pomoć kada je riječ o rješavanju problema s poreznim dugovanjima.



Mi se možemo izboriti s raznim dugovanjima iz prošlosti, ali ne možemo se izboriti s problemom dugovanja po osnovu poreza. Javno pozivamo da se na nivou države i to od onog ministarstva koje je nadležno za sport, formira komitet za spas bh. košarke. Pozivamo ministra Osmanovića da u narednih sedam dana sazove jedan takav komitet i da sazove sve one ljude koje smatra relevantnim u bh. košarci. Ne mora sazvati nas ako misli da nismo ti koji možemo pomoći. Treba nam tim koji će naći put za sistemsko rješavanje finansijskih problema u sportu u BiH. Ukoliko u narednih sedam dana od našeg apela ne dobijemo nikakav odgovor od nadležnih, KSBiH treba biti realan i reći da zbog pojedinaca iz prošlosti mi ne možemo nastaviti dalje i kancelariju saveza ćemo zaključati. Tako će biti zaustavljene sve aktivnosti košarke u BiH, ali otvorit ćemo neka nova pitanja. Za razliku od nekih drugih pojedinaca, možemo punih usta o ovome govoriti", rekao je Barbarić koji je dodao da je račun Saveza trenutno odblokiran, a da ukupan dug iznosi 2,4 miliona maraka.