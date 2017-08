Amar Gegić nakon pobjede nad Armencima: Igrali smo s više energije, zaslužili smo pobjedu

Amar Gegić (Foto: Harun Muminović/Klix.ba)

Košarkaš bh. reprezentacije Amar Gegić kazao je nakon večerašnje pobjede nad reprezentacijom Armenije, rezultatom 98:85, da su od početka utakmice pokazali da su tim koji više želi pobjedu.

"Sredinom utakmice Armenija se dozvala, ali u trećoj četvrtini kada se lomila utakmica mi smo bili ti koji su više zagrizli za pobjedu. Igrali smo bolju odbranu, igrali smo sa više energije i mislim da smo zasluženo uzeli pobjedu. Mislim da je naša energija i borbenost presudila u utakmici", kazao je Gegić na konferenciji za medije.



Istakao je da im selektor vjeruje, a da se to se vidi na terenu jer im daje priliku.



"Poštujemo dogovore iz svlačionice, tako je lakše igrati i tremu savladati. Treme bude na početku prvih utakmica. Puno više ljudi je došlo večeras na Skenderiji, nadam se da će tako biti i u subotu u Zenici. Mislim da nam je potrebna ta podrška i energija", rekao je Gegić.



Selektor Armenije Nikša Bavčević rekao je da je njegova momčad ušla u utakmicu slabije psihički pripremljena, nakon dvije izvrsne pobjede kući.



"Danas smo ostali bez ključnog igrača, koji je povrijeđen na posljednjem treningu. Mislili smo da može igrati, međutim to nije bilo moguće. Počeli smo utakmicu jako loše", naveo je Bavčević.



Dodao je da ono što presudno na današnjoj utakmici nosi potpis kolege Vujoševića, a da je to ono što je obilježilo njegovu karijeru - skok u napadu.



"Ja sam to svojim igračima apostrofirao. Oni su imali šest skokova u napadu više nego mi i tu je bio ključ njihove pobjede, znači u toj energiji i želji", kazao je Bavčević.