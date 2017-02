Adin Vrabac

U 23. kolu ABA lige Partizan je tijesno savladao ekipu Zadra, a za Beograđane je nastupio bh. reprezentativac Adin Vrabac.

U 23. kolu ABA lige Partizan je tijesno savladao ekipu Zadra, a za Beograđane je nastupio bh. reprezentativac Adin Vrabac.

Partizan je nakon prve četvrtine vodio rezultatom 23:20, a na poluvremenu je bilo 47:44 za Beograđane. U trećoj četvrtini su ubacili još 18 poena, jedan više od Zadrana, a potom je posljednja dionica pripala gostima. Košarkaši Zadra su postigli 25 poena, tri više od domaćih, no, na njihovu žalost to nije bilo dovoljno da izbjegnu poraz, iako su bili veoma blizu. Konačan rezultat je glasio 87:86 za Partizan.







Partizan je do pobjede predvodio Stefan Birčević sa 26 poena, dok je najbolji u ekipi Zadra bio Boris Barać s 27 poena.



Bh. reprezentativac Adin Vrabac je odigrao 24 minute za Partizan te je postigao 11 poena i upisao četiri asistencije.