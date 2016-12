Sarajevski Karate klub Perfekt jedan je od najuspješnijih koletiva u BiH kada govorimo o ovom sportu. Nedavno su obilježili desetljeće postojanja u Osnovnoj školi "Nafija Sarajlić". Dodijeljeni su crni pojasevi i proglašeni su najuspješniji karatisti. Armin Topalović, predsjednik i glavni trener kluba, rezimirao je za Klix.ba deset godina postojanja i 2016. godinu. Najavio je kako će Perfekt u narednom periodu koračati stazama uspjeha.

