Hokejaški klub Vukovi iz Sarajeva će u subotu i nedjelju, 11. i 12. februara, ugostiti djecu iz 25 hokejaških klubova iz Hrvatske, Srbije, Mađarske i Slovenije na hokejaškom turniru za djecu "Happy Hockey Days".

Ovaj tradicionalni turnir za najmlađe hokejaše i hokejašice u kategorijama U8 i U10 ove će godine zabilježiti rekordan broj učesnika.



Turnir se održava u Olimpijskoj dvorani "Juan Antonio Samaranch" (Zetra), a očekuje se učešće oko 300 hokejašica i hokejaša iz regije, saopćeno je iz Hokejaškog kluba Vukovi, koji petnaest godina u Sarajevu njeguje tradiciju hokeja na ledu za djecu svih uzrasta.



Turnir je nastao prije sedam godina u cilju popularizacije hokejaškog sporta, a izrastao u mjesto susreta djece, trenera i roditelja čitavog regiona. Osim sportskog, nosi i nemjerljiv društveni značaj jer doprinosi upoznavanju i povezivanju djece, njihovih roditelja i sportskih klubova.



Hokej, kao najbrža timska igra na svijetu, nekada je bio veoma popularan u BiH, ali je skoro zaboravljen zbog nepostojanja uvjeta za ozbiljnije bavljenje ovim sportom, s obzirom na to da klubovi mogu koristiti ledenu dvoranu svega dva mjeseca u toku godine.



Unatoč tome, Hokejaški klub Vukovi iz sezone u sezonu upisuje veliki broj djece i čini sve kako bi oni ostali privrženi ovom sportu. Prioritet kluba je rad s najmlađima kroz razvojni program "BHL KIDS" koji je osmišljen da uključi djevojčice i dječake u organiziran sistem hokeja na ledu u BiH.



Klub trenira djecu kroz školu klizanja i školu hokeja, te organizira dječije lige i turnire na regionalnom nivou. U jednoj sezoni škole klizanja obuči se više od stotinu dječaka i djevojčica, a u školi hokeja ostane barem trećina od tog broja. Škola hokeja radi po uzoru na IIHF program "LEARN TO PLAY" koji je modificiran za ovdašnje uvjete.



Takmičarska liga za djecu odigrava se među timovima koji su podijeljeni prema uzrastu U8 (djeca do osam godina) i U10 (djeca do deset godina). U ovom uzrastu zajedno igraju djevojčice i dječaci.



U klubu djeluju i timovi U12 i U14 (uzrast 12 i 14 godina), te ženski tim Lavice koji ima i najmlađu selekciju U8. Svi ovi timovi učestvuju na međunarodnim turnirima i bilježe uspjehe.



Ova sezona jedna je od najuspješnijih u historiji kluba. Na međunarodnom turniru u Subotici 21. i 22. januara ove godine timovi svih uzrasta zabilježili su značajne pobjede. Slične uspjehe ostvarila je najmlađa sekcija U8 na međunarodnom dječijem turniru u Zagrebu 4. i 5. februara. Pobjede su slavile i djevojke u prijateljskim utakmicama se ženskim klubom iz Siska.



Razvoj hokejaškog sporta od velike je važnosti za predstojeći EYOF 2019, koji će biti prilika da se mladi hokejaški naraštaj naše zemlje predstavi svijetu.