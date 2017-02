Freestyle Games Road to EYOF 2019: Snowborderske akrobacije u centru Sarajeva

Freestyle Team u saradnji sa kompanijom Eyof 2019 i uz podršku BBI centra organizuje jedinstven spektakl pod nazivom "Freestyle Games Road to Eyof 2019".

Freestyle Team u saradnji sa kompanijom Eyof 2019 i uz podršku BBI centra organizuje jedinstven spektakl pod nazivom "Freestyle Games Road to Eyof 2019".

Ova manifestacija predstavlja jedan od najatraktivnijih događaja u zimskoj sezoni, jer ujedno prenosi planinski "snow sport" u urbanu sredinu, čime našim sugrađanima pruža nezaboravnu snježnu zabavu i upoznavanje sa snježnom, zimskom sport kulturom.



Događaj predstavlja jedinstveni kulturno-sportski spektakl koji će ujedno približiti snowboard kao jedan od takmičarskih sportova tokom Omladinskih igara 2019. u Sarajevu i Istočnom Sarajevu.



Freestyle Games Road to Eyof 2019 također je pokazatelj pozitivnog rada te sposobnosti omladine u Bosni i Hercegovini da prati kulturno-sportske trendove iz Evrope i svijeta i organizuje ovakav vid takmičenja u centru grada.



"FSG Roatd to Eyof 2019” održat će se 28. februara 2017. na trgu ispred BBI centra, gdje će se postaviti elementi (sprave) za snowboard akrobacije na montažnoj padini prekrivenoj snijegom.



Pored domaćih snowbordera ovaj event će uveličati i naši partneri iz Slovenije, Hrvatske i Srbije i prirediti nezaboravno vizuelno iskustvo za sve posjetioce ispred BBI centra od 18 do 22 sata.



Za dobru zabavu uz vizualne efekte pobrinut će se Mix Master Zlee.



Freestyle Games Road to Eyof 2019 publici će predstaviti upotpunjeni, moderni, kulturno-sportski spektakl koji će ne samo pobuditi želju i volju skijaša i snowboardera za planinskim sportom, nego pokazati mladima svu ljepotu ovog sporta i dovesti dosta mnogo budućih vozača na naše planinske ljepotice, poručuju organizatori.