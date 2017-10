Verstappen se javno izvinio sudiji: Sve je bilo u žaru borbe

Foto: EPA-EFE

Vozač Red Bulla Max Verstappen izvino se javnosti zbog svog ponašanja nakon Velike nagrade SAD-a kada mu je oduzeto pet sekundi zbog preticanja Kimija Raikkonena.

Podsjećamo, ovaj mladi Holanđanin zbog "nelegalnog" preticanja ostao je bez mjesta na podijumu, a nakon trke doslovno se obrušio na jednog od sudija trke.



"Odlično sam vozio, ali jedan idiot je odlučio da me kazni. Taj idiot me svaki put kazni, nikada nije donio odluku u moju korist. Pa svi su izlijetali van staze, a samo sam ja kažnjen. Pogledajte utrku, u 9. i 19. krivini svi izlaze van staze. Bottas je i direktnom duelu sa mnom izašao van staze i stekao prednost, pa ga nisu kaznili", kazao je Verstappen.



Ipak, pred Veliku nagradu Meksika ovaj vozač se izvinio svima, a kako kaže, sve je bilo u žarbu borbe i nije se odnosilo niti na jednu osobu lično.



"Želim se nadovezati na konferenciju za medije. Prije svega, želio bih izviniti za riječi koje sam izrekao nakon utrke u Austinu. Sve je to bilo u žaru borbe i to nije bilo namijenjeno ni jednoj osobi lično. Nisam htio nikoga uvrijediti pa vjerujem da ćemo preći preko ovoga i uživati u vikendu koji nam dolazi, napisao je Verstappen na svom Instagram profilu.