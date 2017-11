Rosberg priželjkuje pomirenje s Hamiltonom: Poštujem ga kao osobu i kao vozača

Nico Rosberg (Foto: EPA-EFE)

Britanski vozač Formule 1 Lewis Hamilton nedavno je istakao kako mu je odlazak Nice Rosberga iz ovog sporta pomogao da dostigne novi nivo vožnje u ovoj sezoni, a Nijemac koji je prošle sezone bio prvak riječi bivšeg kolege smatra komplimentima.

Britanski vozač Formule 1 Lewis Hamilton nedavno je istakao kako mu je odlazak Nice Rosberga iz ovog sporta pomogao da dostigne novi nivo vožnje u ovoj sezoni, a Nijemac koji je prošle sezone bio prvak riječi bivšeg kolege smatra komplimentima.

Hamilton je izjavio da ga je šokirala odluka u kojoj je Rosberg istakao da napušta Formulu 1, ali je također rekao kako se atmosfera u Mercedesu znatno popravila nakon odlaska prošlogodišnjeg prvaka.



"Pročitat ću Hamiltonovu izjavu: 'Kada imate dvojicu odličnih vozača u timu, kao što je bio slučaj s nama, kada je borba unutar tima, to je kao uragan jake energije koji je zarobljen u sobi'. To je rekao on, a ja to smatram komplimentom", rekao je Rosberg odbacivši mogućnost ulaska u novu raspravu preko medija s Britancem.



Nakon toga Rosberg je kazao kako su on i Hamilton vjerovatno jedan od najuspješnijih timskih kolega u historiji Formule 1 te da su jedan drugog činili boljim vozačima.



"Ja sam prošle sezone osvojio titulu pa mogu zamisliti da nije sve bilo pozitivno za njega. Ja bih rekao isto da je on prošle sezone osvojio, ali kod mene je bilo sve pozitivno. Vjerovatno smo Lewis i ja nauspješniji timski par u historiji Formule 1, a jedan drugog smo gurali do nevjerovatno visokog nivoa. Naravno, nije bilo lako, ali to je u mojim očima održavalo želju i veliku motivaciju. Jasno, to je bila ekstremno intenzivna i izazovna situacija, ali i veoma ohrabrujuća kada je prebrodite. Sve to apsolutno mi je ispunilo karijeru, a kraj je bio savršen", kazao je Rosberg.



On se također osvrnuo na činjenicu da bi volio opet imati prijateljski odnos s Hamiltonom s obzirom na to da su se u prošlosti družili, ali i da su se godinama nakon svega uvijek međusobno poštovali.



"Ne takmičim se više tako da je situacija sada drugačija. To će promijeniti mnoge stvari i ne vidim zašto mi ne bismo, kada prođe određeno vrijeme, ponovo vodili normalne razgovore. Oduvijek sam ga poštovao, nemam ništa protiv njega, takmičili smo se i to je bila teška situacija, ali osnovno poštovanje je uvijek bilo prisutno. Poštujem ga i kao osobu i kao vozača i to će uvijek biti tako. Uostalom, to traje još od kada smo imali po 14 godina", rekao je Rosberg.



Podsjećamo, Lewis Hamilton je na Velikoj nagradi Meksika završio tek na devetom mjestu i osvojio dva boda, ali mu je to ipak bilo dovoljno da po četvrti put postane šampion Formule 1.