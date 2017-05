Protekle subote održan je završni turnir omladinske odbojkaške lige Kantona Sarajevo koju organizuju Odbojkaška akademija "Smeč" i Kulturni centar "Kralj Fahd" već treću godinu zaredom.

Ukupno 30 ekipa sa teritorije Kantona Sarajevo, Hadžića, Kaknja i Pala se takmičilo od novembra 2016. godine do danas.



U sportskoj dvorani KC Kralj Fahd po 8 ekipa mlađe (do VI razreda) i starije (do IX razreda) kategorije nadmetalo se za titulu najboljeg.



Prvo mjesto u starijoj kategoriji osvojila je ekipa OŠ Mehmedalija Mak Dizdar, II mjesto je pripalo ekipi OŠ Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković, a treće mjesto je osvojila ekipa Odbojkaškog kluba Kris-Kros Ilidža.



U kategoriji mlađih najbolja je bila ekipa OŠ Nafija Sarajlić koja je u finalu nadigrala ekipu OŠ Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak koja je ujedno i drugoplasirana, a treće mjesto je pripalo ekipi OŠ Mehmedalija Mak Dizdar.



Najbolji igrač turnira u mlađoj kategoriji je Emina Bajrić iz OŠ Nafija Sarajlić, dok je u starijoj kategoriji ta titula pripala Amili Bečirbegović iz OŠ Mehmedalija Mak Dizdar.



Medalje i pehare najboljim ekipama i pojedincima su uručili pomoćnik ministra kulture i sporta Kantona Sarajevo Miralem Zubović i šef kabineta direktora KC Kralj Fahd Muamerom Haj Hamdo.