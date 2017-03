FFC 28 u Atini: Vrtačić oduzeo pojas Marjanoviću, Van Roosmalen i Stošić ekspresno do pobjede

Final Fight Championship vratio se u Atinu nakon godinu dana, gdje je spektaklom "Grčka protiv ostatka svijeta" započela nova godina FFC evenata. Bh. borac Damir Marjanović je u borbi protiv Andija Vrtačića izgubio šampionski pojas.

