Hokejaški savez BiH organizira prestižni međunarodni turnir koji će se ovoga vikenda održati na ledenoj plohi sarajevske Zetre. European Rookie Cup namijenjen je najboljim mladim hokejašima do 16 godina.

Tim povodom, u Sarajevu će se boriti timovi iz Austrije (EC Klagenfurt), Hrvatske (KHL Medveščak Zagreb), Mađarske (MAC Budapest), uz domaći tim HK Vukovi iz Sarajeva.Na konferenciji za medije koja je tim povodom upriličena, Damir Dervišefendić, direktor Rookie Cupa u BiH, istaknuo je jaku međunarodnu dimenziju ovog projekta koji okuplja 14 različitih organizacija iz devet zemalja, te da je BiH jedina zemlja među njima koja ne pripada EU."Ovo je izvrsna prilika za HSBiH da kao jedini Savez van prostora EU aktivno i ravnopravno sarađuje s partnerskim organizacijama iz Europe, te time u svakom segmentu, a ponajprije u sportskom, bude integriran u europske tokove i ima svoje zagarantirano mjesto u porodici europskih država. Nosioci projekta su austrijska EBEL Liga, te hokejaški savezi Republike Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Mađarske, Njemačke, Slovenije i Italije", pojasnio je Dervišefendić, direktor European Rookie Cupa za BiH.Osim sportskih borbi, Rookie Cup, koji se odvija u sklopu Erasmus plus programa EU, podrazumijeva i edukativni segment kroz koji mladi igrači i njihovi treneri uče o sportskim vrijednostima. Predavanja i radionice usmjerene su, prije svega, na suzbijanje četiri najizraženija problema hokejaškog sporta danas: doping, namještanje utakmica, diskriminacija i netolerancija."Prije tri godine kada smo počinjali s ovim projektom nismo ni slutili da će se u Europi dešavati ovo čemu danas svjedočimo – netolerancija i nacionalizam su sveprisutni. U tom smislu od još veće važnosti su ovakvi projekti gdje mladi ljudi zajednički razvijaju najveće sportske i ljudske vrijednosti", rekao je David Hudelist iz Bečkog instituta za dijalog i kooperaciju.Klub Medveščak je možda najbolji regionalni primjer kako hokej može postati uspješna priča, ne samo u sportskom nego i u društvenom smislu. Protpredsjednik kluba Medveščak Marko Belinić novinarima je potvrdio koliko je u tom smislu ulaganje u mlade generacije sportista."Razvoj podmlatka je ključ uspjeha a najveći pogon ka tom uspjehu je ljubav prema sportu. Imamo veliki fokus na djeci i mladima. Naš je problem što nemamo dovoljan broj ledenih ploha u ljetnim mjesecima, što je preduvjet za profesionalni hokej, ali trenutno radimo na tome", rekao je Belinić.I dok u Zagrebu rade na osposobljavanju ledenih dvorana za ljeto, Sarajevo ukupno ima samo dva mjeseca ledene sezone, što je veliki hendikep za mlade hokejaše koji bi željeli ozbiljniji plasman na međunarodnom planu."Imamo entuzijazam i nevjerovatan sportski duh, ali nemamo ono što je najvažnije za razvoj sporta a to su uvjeti. Zato sa zadovoljstvom možemo najaviti da je HK Vukovi potpisao ugovor s dvoranom Zetra kako bi na platou pored objekta od sredine marta mogli postaviti montažni teren za hokej i inline hokej. To je investicija članova našeg hokejaškog kluba u razvoj sporta, a mi očekujemo da ćemo u javnim poduzećima pronaći svoje partnere", izjavio je Denis Silajdžić, predsjednik HK Vukovi iz Sarajeva.Utakmice Rookie Cupa koje će se održati od 24. do 26. februara, ujedno će predstavljati i testno takmičenje u hokeju na ledu za predstojeći EYOF 2019 u okviru projekta Road to EYOF, kako bi se pokazalo da dvorana Zetra tehnički i organizacijski može biti dio infrastrukture za Olimpijske igre mladih koje će se 2019. održati u Sarajevu."Važnost EYOF-a je u mladim generacijama i u našem podmlatku. Nadam se da ćemo ovdje, ne samo za hokej već i za sedam drugih sportova uspjeti napraviti infrastrukturu i polazni kamen temeljac da se ti sportovi dalje razvijaju u BiH", zaključio je Jasmin Mehić iz radne grupe za EYOF-aEuropean Rookie Cup prepoznala je krovna Svjetska hokejaška federacija IIHF i ocijenila kao inovativan primjer kako savezi i partneri na novi način mogu razgovarati i međusobno sarađivati, te se zajednički boriti protiv najvećih problema hokejaškog sporta.Hokejaški savez poziva ljubitelje hokeja na ledu da prisustvuju utakmicama u Zetri, koje će se odigravati u petak i subotu u 15:30 i 19:00, te u nedjelju u 10:00 i 13:30. Ulaz u dvoranu Zetra je slobodan.Svi oni koji nisu u mogućnosti doći u Zetru obezbijeđen je prijenos ovdje: